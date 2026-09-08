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Jednom Italijanu preti visoka novčana kazna ili potencijalna zatvorska kazna nakon što je u njegovom prtljagu na aerodromu Kasele u Torinu pronađena osušena glava kritično ugrožene vrste krokodila.

Muškarac je stigao na aerodrom u ovom gradu na severu Italije letom iz Majamija, preko Istanbula, navodi se u saopštenju torinske jedinice italijanske Finansijske policije.

Pokušaj šverca zaštićene vrste

Glava gmizavca bila je umotana u smeđi papir kako bi se sakrila od bezbednosnih i carinskih kontrola, dodaje se u saopštenju.

Granične vlasti su je brzo zaplenile, a protiv putnika, koji se navodno vraćao sa odmora, pokrenuta je istraga zbog sumnje na šverc primerka koji pripada zaštićenoj vrsti.

Krokodili su zaštićeni Vašingtonskom konvencijom, globalnim sporazumom potpisanim 1973. godine radi zaštite ugroženih biljnih i životinjskih vrsta od rizika međunarodne trgovine.

Borba protiv ilegalne trgovine

Ako bude osuđen, ovom muškarcu preti novčana kazna u iznosu od 20.000 do 200.000 evra, ili kazna zatvora od šest meseci do godinu dana.

Policija je saopštila da je operacija u Torinu deo šire akcije u Italiji usmerene protiv ilegalne trgovine divljim životinjama. "Predmet je zaplenjen jer je uvezen bez potrebne potvrde ili dozvole", navela je policija.

Italija kao tranzitno čvorište za egzotične životinje

Italija predstavlja glavno tranzitno čvorište za ilegalnu trgovinu egzotičnim životinjama, čiji su koreni u velikoj meri u organizovanom kriminalu.

U izveštaju koji je ranije ove godine objavio italijanski ogranak organizacije WWF, navodi se da se životinje, uključujući "kornjače, ukrasne ptice, tropske gmizavce, pa čak i male primate, nelegalno prodaju putem interneta i prekogranične razmene".

U izveštaju se dodaje da je 2025. godine zaplenjen šimpanza koji je nelegalno držan na Siciliji.

Opasna zabluda sa suvenirima

Međutim, predmete poput osušenih glava krokodila turisti ponekad kupuju kao suvenire, nesvesni da je njihovo unošenje u zemlju nelegalno.