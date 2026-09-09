Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da bi se sledeći trilateralni sastanak mogao održati u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Švajcarskoj, Turskoj ili nekoj drugoj zemlji koja je spremna da ga ugosti. Rekao je da bi dnevni red mogao da obuhvati energetiku, žitarice i humanitarna pitanja, pre svega razmenu ratnih zarobljenika.

Zelenski je dao ovu izjavu u razgovoru sa novinarima, prema dopisniku Ukrinforma.

"Sastanak bi se mogao održati u Emiratima, Švajcarskoj, Turskoj ili drugim zemljama. Imamo iskustva i dobili smo pozive iz raznih zemalja", rekao je Zelenski.

Rekao je da će se razgovori baviti pitanjima energetike i žitarica. Istovremeno, naglasio je potrebu da se postignu konkretni rezultati iz pregovora.

"I treće pitanje – ili možda prvo danas – su humanitarna pitanja, pre svega razmena zarobljenika. Moramo povećati broj razmena i ubrzati ih", rekao je Zelenski.

Ranije je predsednik Volodimir Zelenski rekao da veruje da postoji mogućnost za održavanje trilateralnih razgovora između Ukrajine, Sjedinjenih Država i Rusije, iako još nije doneta nikakva odluka.

(Kurir.rs/Ukrinform)

Ne propustitePlaneta"AKO BOG DA, BIĆE REZULTATA" Zelenski očekuje sastanak sa Trampom u SEPTEMBRU, OVDE će se odlučivati o ratu Rusije i Ukrajine?!
donald tramp volodimir zelenski
PlanetaJEZIV SNIMAK TRENUTKA UDARA! Ruski projektil direktno pogađa metu u Kijevu – usledio PAKAO! Zelenski otkrio sve detalje "složenog napada" na glavni grad (VIDEO)
ZelenskyyUa (1).jpg
PlanetaBUDANOV OBJAVIO FOTOGRAFIJU SA CRVENOG TRGA U MOSKVI: "Od Rusije do Afrike" - ovo su najstrože čuvane akcije ukrajinskih obaveštajaca (FOTO)
tri fotografije pripadnika Ukrajinske vojnoobaveštajne službe u uniformi na zadatku na različitim lokacijama, među njima i Cvetni trg u Moksvi
Planeta"TAJNI VOJNI LOGISTIČKI KORIDOR ZA POMOĆ U RATU U UKRAJINI" Otvoren prvi drumski most između Rusije i Severne Koreje, u Kijevu uvereni šta je PRAVA NAMENA
most Rusija Severna Koreja nazvanog po sovjetskom oficir Jakov Novičenk (1).jpg