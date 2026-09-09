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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da bi se sledeći trilateralni sastanak mogao održati u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Švajcarskoj, Turskoj ili nekoj drugoj zemlji koja je spremna da ga ugosti. Rekao je da bi dnevni red mogao da obuhvati energetiku, žitarice i humanitarna pitanja, pre svega razmenu ratnih zarobljenika.

Zelenski je dao ovu izjavu u razgovoru sa novinarima, prema dopisniku Ukrinforma.

"Sastanak bi se mogao održati u Emiratima, Švajcarskoj, Turskoj ili drugim zemljama. Imamo iskustva i dobili smo pozive iz raznih zemalja", rekao je Zelenski.

Rekao je da će se razgovori baviti pitanjima energetike i žitarica. Istovremeno, naglasio je potrebu da se postignu konkretni rezultati iz pregovora.

"I treće pitanje – ili možda prvo danas – su humanitarna pitanja, pre svega razmena zarobljenika. Moramo povećati broj razmena i ubrzati ih", rekao je Zelenski.