ZELENSKI OTKRIO GDE BI MOGAO DA SE ODRŽI TRILATERALNI SASTANAK: Ukrajinski predsednik otkrio teme razgovora
- Zelenski kaže da bi trilateralni sastanak Ukrajine, SAD i Rusije mogao da se održi u UAE, Švajcarskoj, Turskoj ili drugoj zemlji spremnoj da ga ugosti.
- Među temama bi bili energetika, žitarice i humanitarna pitanja, pre svega razmena ratnih zarobljenika.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da bi se sledeći trilateralni sastanak mogao održati u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Švajcarskoj, Turskoj ili nekoj drugoj zemlji koja je spremna da ga ugosti. Rekao je da bi dnevni red mogao da obuhvati energetiku, žitarice i humanitarna pitanja, pre svega razmenu ratnih zarobljenika.
Zelenski je dao ovu izjavu u razgovoru sa novinarima, prema dopisniku Ukrinforma.
"Sastanak bi se mogao održati u Emiratima, Švajcarskoj, Turskoj ili drugim zemljama. Imamo iskustva i dobili smo pozive iz raznih zemalja", rekao je Zelenski.
Rekao je da će se razgovori baviti pitanjima energetike i žitarica. Istovremeno, naglasio je potrebu da se postignu konkretni rezultati iz pregovora.
"I treće pitanje – ili možda prvo danas – su humanitarna pitanja, pre svega razmena zarobljenika. Moramo povećati broj razmena i ubrzati ih", rekao je Zelenski.
Ranije je predsednik Volodimir Zelenski rekao da veruje da postoji mogućnost za održavanje trilateralnih razgovora između Ukrajine, Sjedinjenih Država i Rusije, iako još nije doneta nikakva odluka.
(Kurir.rs/Ukrinform)