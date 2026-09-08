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Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i generalni sekretar NATO Mark Rute pozdravili su dogovor država članica EU o izuzeću koje će Ukrajini omogućiti da sredstvima iz evropskog zajma vrednog 90 milijardi evra kupuje rakete za sisteme protivvazdušne odbrane Patriot.

Kako prenosi Ukrinform, predsednica Evropske komisije saopštila je to u izjavi objavljenoj na sajtu Evropske komisije.

"Zajedno sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom pozdravljam dogovor država članica o izuzeću koje će Ukrajini omogućiti kupovinu ključnih proizvoda za sisteme protivvazdušne odbrane Patriot", rekla je fon der Lajen.

Ona je navela da će sledeća tranša od 3,2 milijarde evra omogućiti Ukrajini da bolje zaštiti svoj vazdušni prostor od neselektivnih ruskih napada.

1/5 Vidi galeriju Sistem protivvazdušne odbrane (PVO) Patriot Foto: Shutterstock, EPA / Atef Safadi

Više od 28 milijardi evra za odbranu

Predsednica Evropske komisije istakla je da ova sredstva dolaze povrh 8,4 milijarde evra koje su već isplaćene u okviru Zajma za podršku Ukrajini, uključujući sredstva namenjena potrebama protivvazdušne odbrane.

"Nastavićemo da radimo zajedno kako bismo podržali Ukrajinu i ojačali odbrambeni položaj Evrope", rekla je fon der Lajen.

Kako je ranije izvestio Ukrinform, u okviru Zajma za podršku Ukrajini za period 2026–2027. godine, više od 28 milijardi evra ove godine namenjeno je izdacima povezanim sa odbranom.