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Predsednik SAD Donald Tramp razgovarao je 8. septembra telefonom sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, saopštio je Kremlj, u trenutku kada Vašington ponovo intenzivira diplomatske napore za okončanje rata Rusije i Ukrajine.

Razgovor je usledio nakon što su Trampovi izaslanici za mir Stiv Vitkof i Džared Kušner tokom vikenda posetili Moskvu, a potom prvi put i Kijev, u pokušaju da postignu napredak u mirovnim pregovorima.

Putin je izneo svoje viđenje mirovnog procesa i Trampu preneo svoju procenu rata, rekao je novinarima pomoćnik Kremlja Jurij Ušakov.

1/9 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa generalima Foto: HOGP/Russian Presidential Press Servi, KREMLIN.RU / HANDOUT/KREMLIN.RU

Putin je takođe uveravao Trampa da Rusija nema agresivne planove prema Evropi, naveo je Ušakov.

Američki zvaničnik rekao je za Kijev independent 6. septembra da će Tramp pozvati ruskog predsednika nakon što ga njegovi izaslanici izveste o razgovorima. Očekuje se da će američki predsednik potom razgovarati i sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim.

"Tokom razgovora sa Putinom, Tramp je naglasio potrebu da se sukob u Ukrajini privede kraju, što bi otvorilo vrata velikoj obnovi odnosa Rusije i Sjedinjenih Američkih Država", rekao je Ušakov.

Bez proboja nakon razgovora u Moskvi i Kijevu

Vitkof i Kušner razgovarali su sa Zelenskim i njegovim timom 6. septembra, dan nakon sastanka sa Putinom u Moskvi. Bela kuća saopštila je da su razgovori u Moskvi obuhvatili "konkretne planove za naredne korake", ali nijedna strana nije objavila da je postignut proboj.

Izvori upoznati sa najnovijim pregovorima rekli su za Kijev independent da su američki izaslanici doneli izmenjene mirovne predloge, ali da napredak nije ostvaren, jer Putin, prema njihovoj oceni, namerava da nastavi eskalaciju rata protiv Ukrajine.

Jedan od predloga navodno je uključivao uzajamnu obustavu vazdušnih udara, na šta Rusija još nije pristala. Moskva je prihvatila samo ograničenu trodnevnu pauzu u napadima na prestonice tokom posete američkih izaslanika.

Na konferenciji za novinare nakon razgovora sa američkim izaslanicima, Zelenski je rekao da će se rat verovatno nastaviti i tokom zimskih meseci, dok se Ukrajina priprema za novi talas ruskih napada na energetsku mrežu zemlje.

Jedini konkretan napredak, kako se čini, jeste nastojanje Vašingtona da organizuje novu rundu trilateralnih razgovora, mogućnost koju Kremlj nije odbacio.

1/7 Vidi galeriju Donald Tramp, predsednik SAD-a. Foto: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

Moskva i Kijev i dalje daleko od dogovora

Obnovljeni razgovori usledili su nakon što su mirovni napori predvođeni SAD praktično zastali, pošto je pažnja Vašingtona preusmerena na rat u Iranu, dok su Kijev i Moskva i dalje veoma udaljeni kada je reč o teritorijalnim pitanjima.

Putin je američkim izaslanicima 5. septembra rekao da očekuje da će Rusija ostvariti svoje "ciljeve" i da Moskva želi da budu rešeni "osnovni uzroci" rata.

Kremlj je više puta odbacio mogućnost prekida vatre i zahtevao da Kijev prepusti Donbas, delimično okupiranu i strateški izuzetno važnu oblast na istoku Ukrajine.