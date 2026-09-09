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Francuska će pokrenuti postupak zabrane proizvoda iz izraelskih naselja na okupiranoj Zapadnoj obali, izjavio je francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro.

Francuska će prekinuti trgovinu sa izraelskim naseljima koja se nalaze na okupiranim palestinskim teritorijama, zajedno sa još nekoliko zemalja koje su preuzele slične obaveze, napisao je Baro na društvenoj mreži Iks (X).

"Zapadna obala je na ivici eksplozije: nekontrolisano širenje naselja kršeći međunarodno pravo, porast nasilja koje ekstremistički doseljenici počinju protiv Palestinaca i teroristički akti koje su same izraelske vlasti osudile", dodao je Baro.

Ta zabrana dolazi usred zaoštravanja nasilja doseljenika koje ugrožava izglede za rešenje dve države - Izraela i Palestine.

Ranije tokom utorka i Velika Britanija je najavila da će zaustaviti kupovinu proizvoda iz izraelskih naselja na okupiranoj Zapadnoj obali.