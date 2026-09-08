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Četvoročlana američka porodica nestala je nakon što je mali avion kojim su putovali izgubio kontakt sa kontrolom leta iznad okeana u blizini Bahama. U potragu se uključila i američka Obalska straža, ali su loši vremenski uslovi privremeno otežali spasilačku operaciju.

U avionu su bili pilot Mario Lamar (80), njegova supruga Lili (79) i njihovi unuci Sofija Sosa (28) i Kristijan Sosa (22), potvrdili su članovi porodice, prenosi Majami herald.

Oni su se vraćali u Floridu nakon što su produženi vikend povodom praznika Labor Day proveli na ostrvu Grejt Harbor Kej. Njihov avion PA-34 Piper sa pet sedišta poleteo je oko 11.12 časova prema Opa-loki na Floridi.

Kontrola leta izgubila je kontakt sa letelicom oko 13 milja, odnosno približno 21 kilometar, zapadno od ostrva Andros.

Avion naglo gubio visinu

Podaci servisa FlightAware pokazuju da je avion neposredno pre nestanka naglo počeo da gubi visinu. Za samo oko tri minuta spustio se sa približno 10.000 stopa (oko 3.050 metara) na 3.700 stopa (oko 1.130 metara), nakon čega je nestao sa radara.

Policija Bahama saopštila je da je oko 14.20 časova dobila prijavu da je avion možda pao u more kod Red Bejsa.

Američka Obalska straža navela je da pomaže vlastima Bahama nakon prijave o padu aviona sa četiri osobe, približno 15 milja od ostrva Andros. U operaciju je uključen i avion Obalske straže HC-144 Ocean Sentry.

Potraga je, međutim, u jednom trenutku morala da bude odložena zbog loših vremenskih uslova, saopštila je policija pozivajući se na Udruženje za vazdušno i pomorsko spasavanje Bahama (BASRA). Operacija je trebalo da bude nastavljena čim vremenski uslovi to dozvole.

Porodica moli za pomoć

Silvija Larije, rođaka nestalog bračnog para, uputila je javni apel svima koji mogu da pomognu u operaciji potrage i spasavanja.

"Molim vas, pomozite. Molim sve koji mogu da pomognu u potrazi i spasavanju, bili bismo im veoma zahvalni. Moramo da ih vratimo kući", rekla je ona.

Prema njenim rečima, porodica je godinama posećivala Grejt Harbor Kej, gde ima nekretninu za odmor.

"Oni tamo odlaze celog života", rekla je Larije.

Dodala je da je Mario Lamar imao dugogodišnje iskustvo kao pilot i da je avion uvek održavao u "besprekornom" stanju.