Slušaj vest

Građanima severnog dela rumunskog okruga Tulča na mobilne telefone poslato je upozorenje putem sistema RO-Alert nakon što su radari Ministarstva odbrane Rumunije detektovali ruske dronove koji su napadali ciljeve u Ukrajini u blizini granice.

U upozorenju najvišeg stepena građani su obavešteni o mogućnosti pada dronova ili njihovih delova na rumunsku teritoriju i pozvani da ostanu mirni i sklone se na bezbedna mesta.

Stanovništvu je savetovano da ostane u skloništima narednih 90 minuta. Rumunski Inspektorat za vanredne situacije naglasio je da je upozorenje preventivnog karaktera i da ruski napadi nisu usmereni na teritoriju Rumunije.

Ekstremno upozorenje

"Postoji mogućnost pada objekata iz vazdušnog prostora. Ostanite mirni! Sklonite se u podrume ili skloništa civilne zaštite.

Ukoliko nemate sklonište, ostanite u kući i držite se dalje od prozora i spoljnih zidova.

Procenjeno trajanje upozorenja: 90 minuta.

IGSU (Generalni inspektorat za vanredne situacije)", piše u upozorenju.

Foto: Printscreen

Više dronova približavalo se granici

Rumunske strukture zadužene za odbranu i nadzor državne granice uočile su oko 2.10 časova više dronova koji su se približavali severnom delu okruga Tulča. Generalni inspektorat za vanredne situacije izdao je RO-Alert desetak minuta kasnije, u 2.20 časova.

Upozorenje je poslato na mobilne telefone stanovnika niza mesta, među kojima su Tulča, Isakča, Sulina, Čilija Veke, Somova, Pardina, Maliuk, Žižila, Grindu i Vakareni.

Rumunske vlasti naglasile su da nijedan deo teritorije zemlje nije bio meta ruskih napada i da su odbrambene i bezbednosne službe spremne da pruže pomoć stanovništvu ukoliko bude potrebno.

Hoće li zid protiv dronova zaštititi evropsko nebo? Foto: Printskrin Youtube

Tokom uzbune zabeleženo je deset poziva na broj za hitne slučajeve 112 zbog zvukova eksplozija. Najviše poziva stiglo je iz grada Tulče, gde su građani tražili informacije ili prijavljivali da čuju detonacije.

Vatrogasci su saopštili da je vazdušna uzbuna završena u 3.46 časova.

Kasnije, oko 6.55 časova, stanovnicima severnog dela okruga na mobilne telefone poslato je novo RO-Alert upozorenje, nakon što su radari ponovo detektovali ruske dronove koji su napadali ukrajinske ciljeve u blizini granice. Građani su ponovo upozoreni na mogućnost pada dronova ili njihovih fragmenata i savetovano im je da se sklone na bezbedna mesta narednih 90 minuta.

Napadnut Izmail, ima povređenih

Upozorenja u Rumuniji usledila su tokom ruskih napada na Ukrajinu. U Izmailu, gradu u Odeskoj oblasti nedaleko od rumunske granice, povređene su tri osobe.

U napadu dronovima Šahed oštećeni su lučka infrastruktura i petospratna stambena zgrada.

Napadnuta je i Harkovska oblast, gde je jedna osoba poginula.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je Rusija lansirala dve rakete na Harkovsku oblast i 23 drona kamikaze na Ukrajinu. Ukrajinska odbrana navela je da je neutralisala 17 dronova.