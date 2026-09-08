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Saveznici Ukrajine nemaju drugog izbora osim da povećaju podršku toj zemlji u njenoj borbi protiv Rusije, izjavio je danas generalni sekretar NATO-a Mark Rute tokom video-konferencije ministara odbrane zemalja koje podržavaju Ukrajinu.

"Zemlje moraju dublje da kopaju, mi nemamo izbora. Naša kolektivna podrška će omogućiti Ukrajini da iskoristi prilike koje sada stvara na svim frontovima i da se brani od vazdušnih pretnji", istakao je Rute, javlja Rojters.

Ranije danas Blumberg je preneo da više evropskih zemalja namerava da kupi američke rakete za PVO sisteme "patriot" i prebaci ih Ukrajini, kako bi se ojačala ukrajinska odbrana od ruskih napada u predstojećim zimskim mesecima.

Pozivajući se na neimenovane izvore, Blumberg je preneo da je plan o nabavci raketa koji je u finalnoj fazi, i uključivaće korišćenje sredstava sa liste prioritetnih zahteva NATO-a za Ukrajinu, odnosno PURL, za kupovinu novog paketa presretača koji bi bili isporučeni Kijevu.

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Prema navodima izvora, presretači će u Ukrajinu stići na vreme za zimu.

Oni su dodali da je paket o kojem se pregovara direktan odgovor na zahteve ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog koji je zatražio da Ukrajini bude isporučeno 300 raketa za sistem "patriot".

Ministar odbrane Nemačke Oskar Pistorijus najavio je danas da će Nemačka isporučiti Ukrajini rakete za PVO sisteme "patriot" iz svojih državnih zaliha.

Velika Britanija je najavila da će donirati 100 miliona funti u program PURL, ali nije precizirano koliko će od toga biti izdvojeno za rakete "patriot".