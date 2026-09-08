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Norveške vlasti saopštile su danas da su pomogle grupi od 69 ruskih državljana da se vrate u svoju zemlju sa arktičkog ostrva posle zaplene malog kruzera kojim su tamo stigli, prenela je britanska agencija Rojters.

Norveški sud je prošle nedelje naredio zaplenu broda "Profesor Molčanov" na Svalbardu.

Ruski državljani su se vratili u Rusiju danas preko norveškog grada Kirkenesa, saopštio je guverner arhipelaga Svalbard.

Slučaj je pojačao diplomatske tenzije između Rusije i članice NATO-a Norveške, dok je rusko Ministarstvo spoljnih poslova prošle nedelje pozvalo norveškog ambasadora u Moskvi i uručilo mu snažan protest.

Svalbard, norveška teritorija od 1925. godine, nalazi se na pola puta između Severnog pola i evropskog kopna i regulisan je sporazumom iz 1920. godine koji takođe omogućava građanima zemalja potpisnica, uključujući Rusiju, da se tamo nasele bez vize.

Grad Barencburg, gde se brod nalazi, jedno je od dva ruska naselja, koji imaju 392 stanovnika od ukupno 2.914 u arhipelagu Svalbard, prema podacima norveškog Instituta za statistiku.

Zaplena broda po nalogu suda izvršena je u ime ukrajinske energetske kompanije Naftogaz, koja pokušava da sprovede odštetu od 4,22 milijarde dolara za imovinu koju je Moskva uzela kada je Rusija pripojila crnomorsko poluostrvo Krim 2014. godine.

Ruske vlasti su saopštile da će uložiti žalbu na presudu.