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Do kraja izbora za rusku Državnu dumu Rusija će pokušavati da ne pokazuje nikakve znake mobilizacije, ali bi nakon toga mogla da promeni retoriku.

To je izjavio ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski u razgovoru sa novinarima, prenosi Ukrinform.

"Rusija će sada govoriti da nema mobilizacije. Moraju da smire društvo. Ne žele da pokažu mobilizaciju niti da bilo koga plaše, jer su u Rusiji u toku izbori za Dumu", rekao je Zelenski.

1/5 Vidi galeriju Razgovor volodimira Zelenskog i Donalda Trampa na samitu NATO-a u Ankari. Foto: Alex Brandon/AP

Ukrajinska strana veruje da bi mere mobilizacije u Rusiji mogle da počnu nakon izbora. Međutim, još nije poznato da li bi to bila "skrivena ili otvorena mobilizacija".

"Znamo brojku: najmanje 300.000 dodatnih ruskih vojnika. Na to računaju", rekao je Zelenski.

Dodao je da je ruska infrastruktura već pripremljena za mobilizaciju.

"Činjenica je da im je ovo teško. Svi razumeju da je skupo. Ovo je nova realnost za Rusiju. I videćemo je veoma brzo", rekao je on.

Zelenski: Ne uspevaju na frontu, zato pojačavaju vazdušne napade

Zelenski je takođe rekao da Rusija pokušava da nadoknadi neuspehe na bojnom polju intenzivnim vazdušnim napadima na Ukrajinu.

"Ne uspevaju na bojnom polju. Gde onda mogu da demonstriraju svoje udare? Samo u vazduhu. Tu imaju snagu. I to je činjenica. Moramo to da priznamo", rekao je Zelenski.

On je naglasio da ruske vlasti koriste takve napade kako bi sopstvenom stanovništvu demonstrirale snagu.

"Na taj način pokazuju da je, navodno, unutar Rusije sve mirno, da nema mobilizacije, da sve drže pod kontrolom i da je sve u redu, dok u Ukrajini, nasuprot tome, prikazuju stalne, intenzivne napade, navodno demonstrirajući koliko su snažni", rekao je Zelenski.

1/6 Vidi galeriju Volodimir Zelenski Foto: Adem ALTAN / AFP / Profimedia, EPA Stringer

Istovremeno, kako tvrdi, ruske vlasti koriste otvorene laži u komunikaciji sa stanovništvom kada govore o rezultatima svoje takozvane "specijalne vojne operacije".

"Ne uspevaju na bojnom polju, a laži koje neprestano šire dokaz su toga. Nedavno su ponovo lagali tvrdeći da su zauzeli naš grad Svjatogirsk. Naši momci su bili tamo i pokazali da u potpunosti kontrolišu grad. Lagali su i o gradu Sumi i o tome koliko su mu se približili. Apsolutna laž", dodao je.

Prema rečima Zelenskog, promena ruske retorike mogla bi da usledi nakon izbora, čiji se završetak očekuje krajem septembra.