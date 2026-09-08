300.000 VOJNIKA STIŽE NA BOJNO POLJE! Rusija čeka JEDAN DATUM, a onda sledi PAKAO! Hitno se oglasio Zelenski i otkrio detalje
- Kijev još ne zna da li bi eventualna ruska mobilizacija bila otvorena ili sprovedena prikriveno.
- Zelenski tvrdi da Moskva intenzivnim vazdušnim napadima pokušava da nadoknadi neuspehe na bojnom polju.
Do kraja izbora za rusku Državnu dumu Rusija će pokušavati da ne pokazuje nikakve znake mobilizacije, ali bi nakon toga mogla da promeni retoriku.
To je izjavio ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski u razgovoru sa novinarima, prenosi Ukrinform.
"Rusija će sada govoriti da nema mobilizacije. Moraju da smire društvo. Ne žele da pokažu mobilizaciju niti da bilo koga plaše, jer su u Rusiji u toku izbori za Dumu", rekao je Zelenski.
Ukrajinska strana veruje da bi mere mobilizacije u Rusiji mogle da počnu nakon izbora. Međutim, još nije poznato da li bi to bila "skrivena ili otvorena mobilizacija".
"Znamo brojku: najmanje 300.000 dodatnih ruskih vojnika. Na to računaju", rekao je Zelenski.
Dodao je da je ruska infrastruktura već pripremljena za mobilizaciju.
"Činjenica je da im je ovo teško. Svi razumeju da je skupo. Ovo je nova realnost za Rusiju. I videćemo je veoma brzo", rekao je on.
Zelenski: Ne uspevaju na frontu, zato pojačavaju vazdušne napade
Zelenski je takođe rekao da Rusija pokušava da nadoknadi neuspehe na bojnom polju intenzivnim vazdušnim napadima na Ukrajinu.
"Ne uspevaju na bojnom polju. Gde onda mogu da demonstriraju svoje udare? Samo u vazduhu. Tu imaju snagu. I to je činjenica. Moramo to da priznamo", rekao je Zelenski.
On je naglasio da ruske vlasti koriste takve napade kako bi sopstvenom stanovništvu demonstrirale snagu.
"Na taj način pokazuju da je, navodno, unutar Rusije sve mirno, da nema mobilizacije, da sve drže pod kontrolom i da je sve u redu, dok u Ukrajini, nasuprot tome, prikazuju stalne, intenzivne napade, navodno demonstrirajući koliko su snažni", rekao je Zelenski.
Istovremeno, kako tvrdi, ruske vlasti koriste otvorene laži u komunikaciji sa stanovništvom kada govore o rezultatima svoje takozvane "specijalne vojne operacije".
"Ne uspevaju na bojnom polju, a laži koje neprestano šire dokaz su toga. Nedavno su ponovo lagali tvrdeći da su zauzeli naš grad Svjatogirsk. Naši momci su bili tamo i pokazali da u potpunosti kontrolišu grad. Lagali su i o gradu Sumi i o tome koliko su mu se približili. Apsolutna laž", dodao je.
Prema rečima Zelenskog, promena ruske retorike mogla bi da usledi nakon izbora, čiji se završetak očekuje krajem septembra.
"Krajem septembra, kada izbori budu završeni, videćemo novu dinamiku u njihovoj retorici", rekao je Zelenski.
(Kurir.rs/Ukrinform)