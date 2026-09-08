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Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar najavio je da će izraelska vlada zatvoriti britanski konzulat u Jerusalimu, kao reakciju na najavu britanskog ministra Eda Milibanda o uvođenju zabrane na trgovinu robom proizvedenom na okupiranoj Zapadnoj obali.

"Znamo da imamo mnogo prijatelja u Britaniji. Nažalost, imamo neprijateljski nastrojenu laburističku vladu koja stalno deluje protiv države Izrael i nije nam ostavila drugog izbora nego da odgovorimo na njene neprijateljske akcije", rekao je Sar, ocenjujući da je britanska laburistička vlada "neprijateljski nastrojena" prema Izraelu, javlja Skaj njuz.

Gideon Sar Foto: JOE KLAMAR / AFP / Profimedia

Prema njegovim rečima, "bojkot proizvoda" proizvedenih na okupiranoj Zapadnoj obali "šteti zakonitom i produktivnom sektoru stanovništva".

Pored zatvaranja konzulata, Izrael će "proterati britanske predstavnike iz Međunarodnog centra za pomoć" u Pojasu Gaze.

Uvodi se i zabrana "aktivnosti Velike Britanije za obuku snaga Palestinske uprave".

"Ujedinjeni Jerusalim je glavni grad države Izrael i nalazi se pod punim suverenitetom Izraela. Bilo kakva strana aktivnost u regionu mora da se obavlja na konvencionalne i dogovorene načine, bez ikakve intervencije u izraelski suverenitet", naveo je Sar.

On je istakao da je "poruka svakoj vladi koja želi da naudi Izraelu jasna".

"Oni koji deluju protiv Izraela, Izrael će delovati protiv njih, i oni će izgubiti svoj uticaj i značaj u regionu", rekao je on.

Ed Miliband Foto: Rojters

Miliband je ranije danas u Donjem domu birtanskog parlamenta predstavio sankcije protiv izraelskih naseljenika na Zapadnoj obali, istakavši da vladin argument nije usmeren protiv naroda Izraela, ali da izraelski naseljenici vrše etničko čišćenje nad Palestinaca u delovima okupirane Zapadne obale.

"Britanska vlada se slaže da se u delovima Zapadne obale vrši etničko čišćenje Palestinaca, koje sprovode teroristički naseljenici. Prečesto je izraelska vlada zatvarala oči pred tim, a što je još gore, njeni članovi su davali izjave i preduzimali korake u znak podrške prinudnom raseljavanju Palestinaca", kazao je Miliband.