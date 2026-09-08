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Američki podsekretar za odbrambenu politiku Elbridž Kolbi izjavio je da saveznici moraju da budu spremni na mogućnost da rat Rusije protiv Ukrajine potraje i da je u takvoj situaciji podrška Kijevu, pre svega evropskih partnera, od velikog značaja.

Američki zvaničnik izneo je ovu ocenu na početku sastanka Kontakt grupe za odbranu Ukrajine, poznate i kao Ramštajn format, prenosi Ukrinform.

"Kao što je predsednik Tramp rekao, naš cilj je trajni mir i podržavamo sve napore u tom pravcu. Međutim, sa stanovišta Ministarstva odbrane, ne možemo da predvidimo kada će se ovaj tragični rat završiti. Kao što svi dobro znate, Rusija obnavlja svoje snage i kapacitete odbrambene industrije. Moramo da budemo spremni na dugotrajan sukob i na to da će potreba za ponovnim opremanjem Ukrajine trajati mesecima i godinama", rekao je Kolbi.

On je dodao da saveznici moraju da budu spremni i za druge potencijalne nepredviđene situacije. Prema njegovim rečima, takva realnost čini evropsku pomoć Ukrajini još važnijom, zajedno sa ubrzanim ponovnim naoružavanjem i razvojem industrijskih kapaciteta.

1/8 Vidi galeriju Rat u Ukrajini Foto: Shutterstock, Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia, Shutterstock, AP Alexander Demyanchuk, AP Julia Demaree, Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Prioritet municija i oružje za front

Kolbi smatra da bi prioritet trebalo da bude nastavak i povećanje isporuka sredstava koja su Ukrajini hitno potrebna na bojnom polju kroz inicijativu PURL.

"Kontinuirani dotok municije i ključnih vojnih kapaciteta daje rezultate. To je i dalje od suštinskog značaja kako bi ukrajinske snage mogle da drže liniju fronta i spreče dalje rusko napredovanje", naglasio je.

Istovremeno, Evropa bi već sada trebalo da počne da planira dugoročne nabavke koje će podržati kako obnovu ukrajinskih vojnih snaga, tako i njene sopstvene odbrambene potrebe, rekao je Kolbi.

Prema njegovim rečima, SAD kao saveznik moraju da osiguraju da evropska ulaganja u odbrambenu industriju budu usklađena sa američkim ulaganjima i da ih dopunjuju. Naglasio je da investicije treba planirati i sprovoditi na osnovu njihove vojne efikasnosti.

"U tom okviru, podrška Ukrajini doprinosi bezbednosti Evrope jer pomaže obnovi evropske vojne snage i industrijskih kapaciteta", rekao je Kolbi.

On je uverio saveznike da su Sjedinjene Američke Države spremne da nastave da podržavaju ove napore. Kroz program Jumpstart, SAD omogućavaju saveznicima i partnerima da nabavljaju vojna sredstva za Ukrajinu, uključujući presretače za protivvazdušnu odbranu.

Evropa treba da preuzme veću odgovornost

"Obezbeđivanje sredstava za odbranu Ukrajine, proširenje proizvodnih kapaciteta i izgradnja snaga i industrijske baze koje će Evropi biti potrebne u narednoj generaciji pokazuju kako odbrana predvođena saveznicima izgleda u praksi i jačaju kredibilno odvraćanje kojem svi težimo u okviru 'NATO 3.0'. Uvereni smo da naši saveznici mogu i da će preuzeti vodeću ulogu u podršci ukrajinskoj samoodbrani i da je taj poduhvat usko povezan sa uspehom Ukrajine na bojnom polju", rekao je Kolbi.

1/9 Vidi galeriju Samit NATO-a u Ankari 2026. Foto: Bianca Otero/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

On je pozdravio činjenicu da evropski saveznici preuzimaju vodeću ulogu u obezbeđivanju sopstvene odbrane i da pružaju najveći deo podrške Ukrajini. Prema njegovim rečima, to već "daje konkretne rezultate", uključujući neprekidne isporuke američkog oružja kroz inicijativu PURL.

"Veće preuzimanje odgovornosti Evrope za sopstvenu odbranu u potpunosti je u skladu sa snažnom i održivom odbranom Ukrajine", naglasio je američki zvaničnik.

Kako je navedeno, 36. sastanak Kontakt grupe održava se virtuelno. Uvodna obraćanja održali su generalni sekretar NATO Mark Rute, nemački ministar odbrane Boris Pistorijus, britanski ministar odbrane Ves Striting, ukrajinski ministar odbrane Jevhenij Hmara i američki podsekretar za odbrambenu politiku Elbridž Kolbi.