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Nemačka će poslati rakete protivvazdušne odbrane "patriot"Ukrajini iz svojih nacionalnih zaliha, izjavio je danas ministar odbrane Boris Pistorijus, upozoravajući da će Rusija verovatno intenzivirati vazdušnu kampanju protiv ukrajinske infrastrukture, kako se zima bude približavala.

Govoreći na video-konferenciji zemalja koje podržavaju Ukrajinu, Pistorijus je rekao da je odlučio da hitno isporuči dodatne rakete presretače PAC-2, prenela je agencija Rojters.

Rakete Patriot su trenutno jedina efikasna odbrana od ruskih balističkih raketnih napada na Ukrajinu.

"Pošto Rusija napreduje veoma sporo na prvoj liniji fronta, pokušava da uništi ekonomsku bazu i kritičnu infrastrukturu Ukrajine putem vazdušnih napada na lučke objekte, elektrane i druge civilne ciljeve", rekao je Pistorijus.

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Foto: Printskrin Youtube

"Nažalost, možemo očekivati da će se ruski vazdušni napadi ponovo povećati kada temperature padnu, a onda će šteta biti još veća", rekao je on na sastanku Kontakt grupe za odbranu Ukrajine.

Pistorijus nije rekao koliko će raketa Nemačka obezbediti, ali je dodao da će Nemačka takođe proširiti isporuke raketa vazduh-vazduh i nastaviti da snabdeva Kijev dronovama i municijom dugog dometa.

Ukrajinski ministar odbrane Jevgenij Hmara rekao je da Kijev ugovara kupovinu oko 1.000 raketa Patriot, ali da će većina biti isporučena tek u narednim godinama.

Generalni sekretar NATO Mark Rute rekao je na sastanku da poziva saveznike Ukrajine da povećaju podršku.

Kurir.rs/Rojters

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