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Rumunske vlastiobjavile su da su uhapsile ruskog državljanina optuženog da je od februara do jula prikupljao strateške informacije namenjene operacijama sabotaže u toj zemlji članici EU i NATO.

Rumunska obaveštajna služba navela je u saopštenju da je "u saradnji s domaćim i međunarodnim partnerima sprečila" tu operaciju "koju je koordinisala Rusija", prema već viđenom obrascu delovanja u Evropi.

Muškarac star 40 godina osumnjičen je da je fotografisao i snimao opremu na nekoliko vojno-pomorskih i vazdušnih baza koje koriste rumunski saveznici, posebno u glavnom gradu Bukureštu.

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Foto: Vadim Ghirda/AP

Dokumentovao je kretanje osoblja i borbene opreme, uključujući "ukrajinske teretne avione Antonov".

Prema saopštenju tužilaštva, koje je zatražilo njegovo privođenje, ruski državljanin je delovao po nalogu druge osobe koja je koordinisala operacije putem šifrovanih servisa za razmenu poruka.

Rumunske vlasti navele su da su već sprečile slične pokušaje 2024. i 2025. godine.

Nadležni organi su naglasili da ruske obaveštajne službe nastavljaju da vrbuju ranjive pojedince radi izvođenja visokorizičnih tajnih operacija na evropskom tlu.

Kurir.rs/Romania Journal

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