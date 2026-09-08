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Menadžer jednog supermarketa u Meksiku spasao je trogodišnju devojčicu koja je istrčala na prometnu ulicu, zgrabivši je svega nekoliko trenutaka pre nego što je mogla da se nađe na putu kombija koji je nailazio.

Dramatičan trenutak zabeležile su sigurnosne kamere, a snimak spasavanja je objavljen u javnosti.

Incident se dogodio u nedelju oko 14 časova ispred supermarketa Super King El Rey del Ahorro u meksičkom gradu Puebla, prenosi Tribuna Noticias.

Trogodišnja devojčica navodno se otrgla majci i istrčala iz prodavnice pravo prema prometnoj ulici. Za njom je najpre potrčala jedna žena, ali se okliznula i pala pre nego što je uspela da je sustigne.

Menadžer reagovao u poslednjem trenutku

Tada je reagovao menadžer prodavnice Luis Kruz. Na snimku se vidi kako trči za devojčicom i baca se prema njoj, obarajući je na kolovoz i povlačeći unazad.

Samo nekoliko trenutaka kasnije srebrni kombi prošao je trakom prema kojoj se dete kretalo. Dok se čuju automobilske sirene, Kruz i devojčica ostaju na zemlji u traci najbližoj prodavnici, dok se kombi naglo zaustavlja u srednjoj traci.

Prema navodima Tribuna Noticias, supermarket je Kruzovu brzu reakciju nagradio sa 20.000 meksičkih pezosa, odnosno oko 1.180 dolara.

Kruz je rekao da nije razmišljao pre nego što je potrčao za detetom i da je kao otac instinktivno reagovao. Nakon incidenta pozvao je roditelje da pažljivo motre na svoju decu kako bi sprečili slične opasne situacije.