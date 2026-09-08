Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenskiizjavio je danas da je pet osoba povređeno je u napadu ruskog drona na zgradu televizije "Mi - Ukrajina" u Kijevu, navodeći da se napad dogodio tokom dana, dok su novinari radili program uživo.

"Danas je Rusija napala medije i novinare. Dron je napao zgradu televizijskog kanala 'Mi - Ukrajina', koji učestvuje u nacionalnom telemaratonu 'Jedine novosti'. Usred dana, upravo u trenutku kada su novinari radili program uživo. Zgrada je delimično uništena", napisao je Zelenski na kanalu Telegram, prenosi Ukrinform.

On je dodao da su na mestu napada angažovane sve nadležne službe i da su pripadnici Državne službe za vanredne situacije ugasili požar.

"Za sada je poznato da je povređeno pet osoba. Nažalost, taj broj bi mogao da poraste", naveo je ukrajinski predsednik.

Zelenski je ocenio da napadi dronovima "šahed" na medije predstavljaju "novu stranicu ruske degradacije" i poručio da Evropa i svet na to moraju da reaguju.

"Nijedan napad na Ukrajinu i Ukrajince, na ljudske živote, ne sme da ostane nekažnjen. Rusiju treba zaustaviti, a to je moguće samo zajedničkim naporima", istakao je Zelenski.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaJEZIV SNIMAK TRENUTKA UDARA! Ruski projektil direktno pogađa metu u Kijevu – usledio PAKAO! Zelenski otkrio sve detalje "složenog napada" na glavni grad (VIDEO)
ZelenskyyUa (1).jpg
Planeta"JOŠ JEDNA ZIMA BEZ STRUJE, JOŠ JEDAN TALAS MOBILIZACIJE..." Bivša savetnica Zelenskog iznela mračno predviđanje! "A onda - JOŠ STRAŠNIJI dokument"
Volodimir Zelenski
PlanetaTRAMPOVI IZASLANICI "POD TEŠKOM PALJBOM" U KIJEVU! Vitkofa "isprozivali" zbog "toplog" odnosa sa Putinom, a Kušner se "izvukao" diplomatskim odgovorom! (FOTO)
Moskva sastanak Vladimir Putin (21).jpg
PlanetaZELENSKI OTKRIO DETALJE "ZIMSKOG PAKETA" Predsednik Ukrajine se oglasio nakon razgovora sa Vitkofom i Kušnerom (VIDEO)
zelenski.jpg
PlanetaKREMLJ IMA PORUKU ZA ZELENSKOG: "GOTOVO JE, PREDAJ SE!" Ruski "diplomatski izvor" otkrio šta je Putin poručio Kijevu posle razgovora sa Amerikancima
Volodimir Zelenski Vladimir Putin