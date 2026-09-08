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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenskiizjavio je danas da je pet osoba povređeno je u napadu ruskog drona na zgradu televizije "Mi - Ukrajina" u Kijevu, navodeći da se napad dogodio tokom dana, dok su novinari radili program uživo.

"Danas je Rusija napala medije i novinare. Dron je napao zgradu televizijskog kanala 'Mi - Ukrajina', koji učestvuje u nacionalnom telemaratonu 'Jedine novosti'. Usred dana, upravo u trenutku kada su novinari radili program uživo. Zgrada je delimično uništena", napisao je Zelenski na kanalu Telegram, prenosi Ukrinform.

On je dodao da su na mestu napada angažovane sve nadležne službe i da su pripadnici Državne službe za vanredne situacije ugasili požar.

"Za sada je poznato da je povređeno pet osoba. Nažalost, taj broj bi mogao da poraste", naveo je ukrajinski predsednik.

Zelenski je ocenio da napadi dronovima "šahed" na medije predstavljaju "novu stranicu ruske degradacije" i poručio da Evropa i svet na to moraju da reaguju.

"Nijedan napad na Ukrajinu i Ukrajince, na ljudske živote, ne sme da ostane nekažnjen. Rusiju treba zaustaviti, a to je moguće samo zajedničkim naporima", istakao je Zelenski.