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Ruska vlada odobrila je zaposlenima u saveznoj poštanskoj službi da nose sredstva za borbu protiv dronova, u trenutku kada Ukrajina pojačava napade širom Rusije.

"Specijalna tehnička sredstva za suprotstavljanje bespilotnim letelicama, podvodnim i površinskim plovilima i vozilima, autonomnim kopnenim vozilima i drugim automatizovanim bespilotnim sistemima" dodata su na zvaničnu listu oružja, municije i specijalne opreme koju zaposleni mogu da koriste.

Vladina uredba iz 2005. godine već omogućava određenim zaposlenima u pošti da nose pištolje kalibra devet milimetara, kao i elektrošokere i pancire. Ova oprema obično se daje pripadnicima obezbeđenja koji transportuju novac.

Proširena uredba, koju je prošlog četvrtka potpisao premijer Mihail Mišustin, ne precizira koji će zaposleni Ruske pošte dobiti sredstva za borbu protiv dronova.

Foto: EPA

Naglo porasla potražnja za sistemima protiv dronova

Odluka je usledila nakon porasta ukrajinskih napada dronovima na rusku infrastrukturu tokom leta, uključujući rafinerije nafte, kao i skladišta i logističke centre velikih onlajn trgovaca Wildberries i Ozon.

Ovi napadi su, prema izveštajima, doveli do rasta komercijalne nabavke sistema za odbranu od dronova od čak 560 odsto u prvoj polovini 2026. godine u poređenju sa istim periodom prošle godine.

Predsednik Vladimir Putin prošlog meseca potpisao je ukaz kojim je omogućeno da država preuzme objekte kritične infrastrukture ukoliko se proceni da nisu dovoljno zaštićeni od ukrajinskih napada i drugih pretnji.