RUSKA VLADA POTPISALA ŠOKANTNU UREDBU Ove javne službenike naoružavaće PUŠKAMA
- Nova uredba ne precizira koji će zaposleni Ruske pošte dobiti sredstva za suprotstavljanje bespilotnim letelicama.
- Nabavka sistema protiv dronova u Rusiji porasla je 560 odsto u prvoj polovini 2026. godine.
Ruska vlada odobrila je zaposlenima u saveznoj poštanskoj službi da nose sredstva za borbu protiv dronova, u trenutku kada Ukrajina pojačava napade širom Rusije.
"Specijalna tehnička sredstva za suprotstavljanje bespilotnim letelicama, podvodnim i površinskim plovilima i vozilima, autonomnim kopnenim vozilima i drugim automatizovanim bespilotnim sistemima" dodata su na zvaničnu listu oružja, municije i specijalne opreme koju zaposleni mogu da koriste.
Vladina uredba iz 2005. godine već omogućava određenim zaposlenima u pošti da nose pištolje kalibra devet milimetara, kao i elektrošokere i pancire. Ova oprema obično se daje pripadnicima obezbeđenja koji transportuju novac.
Proširena uredba, koju je prošlog četvrtka potpisao premijer Mihail Mišustin, ne precizira koji će zaposleni Ruske pošte dobiti sredstva za borbu protiv dronova.
Naglo porasla potražnja za sistemima protiv dronova
Odluka je usledila nakon porasta ukrajinskih napada dronovima na rusku infrastrukturu tokom leta, uključujući rafinerije nafte, kao i skladišta i logističke centre velikih onlajn trgovaca Wildberries i Ozon.
Ovi napadi su, prema izveštajima, doveli do rasta komercijalne nabavke sistema za odbranu od dronova od čak 560 odsto u prvoj polovini 2026. godine u poređenju sa istim periodom prošle godine.
Predsednik Vladimir Putin prošlog meseca potpisao je ukaz kojim je omogućeno da država preuzme objekte kritične infrastrukture ukoliko se proceni da nisu dovoljno zaštićeni od ukrajinskih napada i drugih pretnji.
Putin je nakon toga tvrdio da taj ukaz "nema nikakve veze sa bilo kakvim planovima za nacionalizaciju" privatne imovine.
(Kurir.rs/TheMoscowTimes)