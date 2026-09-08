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U Velikoj Britanijidanas je otkazano skoro 300 letova zbog tehničkog problema u sistemu kontrole letenja, objavio je sajt za praćenje letova "Flajtradar24".

Britanska služba za kontrolu vazdušnog saobraćaja (NATS) saopštila je danas da inženjeri hitno rade na rešavanju problema koji je uticao na letove u odlasku.

U naknadnoj objavi navedeno je da je "problem rešen i da se sistem za odvijanje letova oporavlja", uz izvinjenje zbog poremećaja.

Servis Flajtradar je na platformi Iks objavio da je problem uticao na desetine letova više avio-kompanija, uključujući "British Airways", "EasyJet", "KLM" i "Lufthansa".

Londonski aerodromi Hitrou, Stansted i Siti, kao i aerodromi u Mančesteru, Birmingemu, Škotskoj i drugim delovima Britanije, saopštili su da tehnički problem izaziva određene poremećaje.

Putnicima je savetovano da provere status svog leta kod avio-kompanije.

Niskobudžetna avio-kompanija "EasyJet" saopštila je da neki njeni letovi nisu mogli da budu realizovani i da je kvar sistema izazvao kašnjenja letova širom Evrope.

Podaci na sajtu aerodroma Hitrou pokazivali su da su mnogi letovi na kratkim relacijama ka evropskim destinacijama, planirani za utorak, otkazani ili odloženi.

Čini se da letovi u dolasku nisu bili pogođeni ovim problemom. Uzrok tehničkog problema nije odmah bio poznat.