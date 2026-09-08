Opasna situacija
POGLEDALA U NOGE, PA ZANEMELA OD ŠOKA! Penzionerka (66) šetala livadom kad je naletela na NEMAN OD 2 METRA: Morali da reaguju i vatrogasci i policija (FOTO)
- Penzionerka (66) u Donjoj Bavarskoj tokom šetnje livadom ugledala je zmiju dugu oko 2 metra, pa je obaveštena policija u Straubingu.
- U hvatanju su pomogli vatrogasci iz Kirhrota, a životinja je prevezena u prihvatilište za gmizavce u Minhenu.
- Policija traži vlasnika i navodi da držanje anakonde bez dozvole predstavlja upravni prekršaj i može biti kažnjeno.
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Šetnja livadom u Donjoj Bavarskoj za jednu ženu (66) bila je veoma stresna, jer je, prema Bavarskoj radio-televiziji, žena ugledala zmiju dugu oko 2 metra, o čemu je obaveštena policijska stanica Straubing.
U njenom hvatanju pomogli su im pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Kirhrota. Životinja je potom prevezena u prihvatilište za gmizavce u Minhenu.
Policija sada traži vlasnika i poziva ga da se javi. Takvi primerci gotovo uvek se drže u terarijumima. Kako je zmija dospela na livadu – da li je pobegla, puštena ili izgubljena – za sada nije poznato, piše T-online.
Držanje anakonde bez potrebne dozvole predstavlja upravni prekršaj i može rezultirati novčanom kaznom.
Kurir.rs/Večernji
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