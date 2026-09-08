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Šetnja livadom u Donjoj Bavarskoj za jednu ženu (66) bila je veoma stresna, jer je, prema Bavarskoj radio-televiziji, žena ugledala zmiju dugu oko 2 metra, o čemu je obaveštena policijska stanica Straubing.

U njenom hvatanju pomogli su im pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Kirhrota. Životinja je potom prevezena u prihvatilište za gmizavce u Minhenu.

Policija sada traži vlasnika i poziva ga da se javi. Takvi primerci gotovo uvek se drže u terarijumima. Kako je zmija dospela na livadu – da li je pobegla, puštena ili izgubljena – za sada nije poznato, piše T-online.

Držanje anakonde bez potrebne dozvole predstavlja upravni prekršaj i može rezultirati novčanom kaznom.