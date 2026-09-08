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Rusija ponovo koristi američke procesore u svojim hipersoničnim raketama Kinžal nakon što je pokušala da ih zameni ruskim komponentama, izjavio je agenciji Interfaks-Ukrajina Vladislav Vlasjuk, šef za politiku sankcija u ukrajinskom predsedništvu.

Prema njegovim rečima, Moskva je 2023. godine zamenila procesore američke kompanije Teksas Instruments ruskim čipovima.

Međutim, analiza rakete oborene u maju otkrila je povratak američkih procesora, što je znak da ruski ekvivalenti nisu dali očekivane rezultate, ocenio je Vlasjuk.

Ukrajinske vlasti takođe tvrde da su identifikovale 96 stranih komponenti u dronu Geran-4 oborenom u avgustu i 147 u raketi Iskander-M, od kojih su neke proizvedene 2025. i 2026. godine.

"Primorani su da kombinuju sopstvene komponente sa stranim", rekao je Vlasjuk za Interfaks-Ukrajina.

Rusija je prestala da proizvodi ove rakete u aprilu, rekao je nedavno zamenik šefa ukrajinske vojne obaveštajne službe (UVOS), general Vadim Skibicki.

Kurir.rs/Interfaks-Ukrajina

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