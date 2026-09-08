ŠOK TVRDNJE IZ KIJEVA: Rusija ponovo koristi američke komponente u hipersoničnim raketama Kinžal
- Analiza oborene rakete iz maja pokazala je povratak američkih komponenti, što ukazuje da ruski ekvivalenti nisu dali očekivane rezultate.
Rusija ponovo koristi američke procesore u svojim hipersoničnim raketama Kinžal nakon što je pokušala da ih zameni ruskim komponentama, izjavio je agenciji Interfaks-Ukrajina Vladislav Vlasjuk, šef za politiku sankcija u ukrajinskom predsedništvu.
Prema njegovim rečima, Moskva je 2023. godine zamenila procesore američke kompanije Teksas Instruments ruskim čipovima.
Međutim, analiza rakete oborene u maju otkrila je povratak američkih procesora, što je znak da ruski ekvivalenti nisu dali očekivane rezultate, ocenio je Vlasjuk.
Ukrajinske vlasti takođe tvrde da su identifikovale 96 stranih komponenti u dronu Geran-4 oborenom u avgustu i 147 u raketi Iskander-M, od kojih su neke proizvedene 2025. i 2026. godine.
"Primorani su da kombinuju sopstvene komponente sa stranim", rekao je Vlasjuk za Interfaks-Ukrajina.
Rusija je prestala da proizvodi ove rakete u aprilu, rekao je nedavno zamenik šefa ukrajinske vojne obaveštajne službe (UVOS), general Vadim Skibicki.
Kurir.rs/Interfaks-Ukrajina