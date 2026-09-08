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Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je danas da je njegova zemlja spremna za pregovore o rešavanju ukrajinskog pitanja te dodao da su razgovori sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) o toj temi bili korisni.

Prema njegovim rečima, Trampova administracija je od samog početka imala i želju i sposobnost da vidi osnovne uzroke sukoba Rusije i Ukrajine.

Ocenio je da Evropska unija otežava pregovore i pronalaženje pouzdanog dugoročnog rešenja.

Plan Evropske unije za Ukrajinu je da tamo opstane rusofobni i neonacistički režim u Ukrajini, ali je to neprihvatljivo za Moskvu, izjavio je Lavrov.

"Evropa želi da sačuva otvoreno rusofobni, agresivni neonacistički režim u Ukrajini. To je evropski plan. Ne vidim kako bi ruski narod mogao da prihvati takav ishod", rekao je Lavrov.

On je istakao da će karakteristike kijevskog režima — nacizam, agresivna rusofobija, kršenje ljudskih prava, prava na upotrebu jezika i prava na izbor veroispovesti — sve te, kako je rekao, "evropske vrednosti", biti iskorenjene nakon što se vojna faza sukoba završi, na ovaj ili onaj način.

Dok neki predstavnici Zapada "pomahnitalo" zahtevaju povratak Ukrajine na granice iz 1991. godine, kako bi pripadnike ruske kulture koji vekovima žive na tim teritorijama ponovo stavili u "koncentracioni logor", kod drugih "povremeno uočavamo znake realizma", rekao je Lavrov.

Foto: Ramil Sitdikov/Pool Reuters

Specijalni izaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof i zet američkog lidera Džared Kušner ne traže od Moskve nemoguće, niti postavljaju nepravedne zahteve, istakao je Lavrov.

"Mi nećemo odustati od pregovora kada znamo da ljudi koji ih predlažu to čine sa namerom da se zaista pozabave problemom, a ne da nam postavljaju ultimatume", rekao je diplomata u emisiji "Velika igra", a prenosi Sputnjik.

Vitkof i Kušner "bave se problemom, a ne traže nešto što je, kao prvo, nepravedno, a kao drugo, nemoguće. Evropa se, međutim, bavi upravo ovim drugim", napomenuo je Lavrov.

Dodao je da je EU prokockala sve svoje šanse da učestvuje u rešavanju ukrajinskog sukoba i biće joj teško da ponovo dobije takvu priliku.

Lavrov je napomenuo da i EU i Amerikanci u svojim predlozima podrazumevaju opstanak sadašnjeg režima u Kijevu, ali da su tri osnovna elementa na osnovu kojih je Rusija priznala nezavisnu Ukrajinu — obećanja da će biti bez nuklearnog oružja, nesvrstana i vojno neutralna — u međuvremenu prekršena.

"Činjenica je da Ukrajina koju smo priznavali kao legitimnu pojavu u svetskoj politici više ne postoji... Sva obeležja koja su bila proglašena temeljima ukrajinske državnosti i koja su nam omogućila da je priznamo kao nezavisan subjekt međunarodnih odnosa — izgubljena su", zaključio je šef ruske diplomatije.