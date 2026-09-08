PRONAĐENO NAJJAČE RUSKO ORUŽJE Ukrajinci nisu mogli da veruju šta su otkrili! (FOTO)
- U napadu na ukrajinsku prestonicu poginulo je pet osoba, dok je 29 povređeno.
- Ruske snage nastavile su napade dronovima i tokom dana, a pogođena je i zgrada televizijskog kanala.
U kijevskom Darnickom okrugu policijski stručnjaci za uklanjanje eksplozivnih naprava pronašli su iskorišćeni pogonski deo neprijateljske hipersonične rakete nakon masovnog ruskog napada.
To je saopštila policija Kijeva, prenosi Ukrinform.
U međuvremenu, u Dnjeprovskom okrugu Kijeva stručnjaci su iz neprijateljske rakete izvukli približno 50 kilograma eksplozivnog materijala.
Oba pronađena predmeta biće predata nadležnim službama radi bezbednog uništavanja u skladu sa utvrđenim procedurama.
U napadu poginulo pet osoba
Kako je ranije izvestio Ukrinform, ruska vojska je tokom noći 8. septembra izvela masovni napad na Kijev dronovima i raketama, uključujući balističke projektile. Neki od udara pogodili su skladišne objekte.
Ruske snage su i tokom dana nastavile napade dronovima na ukrajinsku prestonicu. Jedna bespilotna letelica pogodila je zgradu televizijskog kanala "Mi - Ukrajina", koji emituje zajednički televizijski program "Ujedinjene vesti".
U Golosejevskom okrugu ponovo je pogođen skladišni objekat, dok je u Solomjanskom okrugu ruski dron takođe pao na područje skladišta.
Prema dostupnim informacijama, u napadu na Kijev poginulo je pet osoba, dok je 29 povređeno.
(Kurir.rs/Ukrinform)