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U kijevskom Darnickom okrugu policijski stručnjaci za uklanjanje eksplozivnih naprava pronašli su iskorišćeni pogonski deo neprijateljske hipersonične rakete nakon masovnog ruskog napada.

To je saopštila policija Kijeva, prenosi Ukrinform.

U međuvremenu, u Dnjeprovskom okrugu Kijeva stručnjaci su iz neprijateljske rakete izvukli približno 50 kilograma eksplozivnog materijala.

Oba pronađena predmeta biće predata nadležnim službama radi bezbednog uništavanja u skladu sa utvrđenim procedurama.

Nakon masovnog ruskog napada na Kijev, policija je pronašla pogonski deo hipersonične rakete i oko 50 kilograma eksploziva. Foto: Ukrajinska policija

U napadu poginulo pet osoba

Kako je ranije izvestio Ukrinform, ruska vojska je tokom noći 8. septembra izvela masovni napad na Kijev dronovima i raketama, uključujući balističke projektile. Neki od udara pogodili su skladišne objekte.

Ruske snage su i tokom dana nastavile napade dronovima na ukrajinsku prestonicu. Jedna bespilotna letelica pogodila je zgradu televizijskog kanala "Mi - Ukrajina", koji emituje zajednički televizijski program "Ujedinjene vesti".

U Golosejevskom okrugu ponovo je pogođen skladišni objekat, dok je u Solomjanskom okrugu ruski dron takođe pao na područje skladišta.

Prema dostupnim informacijama, u napadu na Kijev poginulo je pet osoba, dok je 29 povređeno.

(Kurir.rs/Ukrinform)

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