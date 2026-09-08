TEŽAK RUSKI UDAR: Deset povređenih u napadu na putnički voz u Sumskoj oblasti
- Tokom spasilačke akcije usledio je i drugi napad, ali bez novih povređenih; ukrajinska železnica navodi da su vozovi i infrastruktura blizu fronta česta meta.
Deset ljudi je povređeno danas u napadu na putnički voz u Sumskoj oblasti na severu Ukrajine, saopštila je ukrajinska služba za vanredne situacije na Telegramu.
"Lokomotiva i putnički vagon su se zapalili. Dok su gasili požar, spasioci su prevezli povređene u ambulantna vozila", navodi se u saopštenju.
Drugi napad je pokrenut dok su spasilačke operacije bile u toku, ali nije bilo prijavljenih novih povređenih, dodao je isti izvor.
Ukrajinka železnica je u odvojenom saopštenju na Fejsbuku navela da su u blizu linije fronta, vozni park i železnička infrastruktura među primarnim metama ruskih snaga.
Danas je železnički radnik je poginuo u napadu dronom na putnički voz koji je saobraćao između Dnjepra i Zaporožja, navela je služba za vanredne situacije na Fejsbuku.
Kurir.rs/Agencije