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Deset ljudi je povređeno danas u napadu na putnički voz u Sumskoj oblasti na severu Ukrajine, saopštila je ukrajinska služba za vanredne situacije na Telegramu.

"Lokomotiva i putnički vagon su se zapalili. Dok su gasili požar, spasioci su prevezli povređene u ambulantna vozila", navodi se u saopštenju.

Drugi napad je pokrenut dok su spasilačke operacije bile u toku, ali nije bilo prijavljenih novih povređenih, dodao je isti izvor.

Ukrajinka železnica je u odvojenom saopštenju na Fejsbuku navela da su u blizu linije fronta, vozni park i železnička infrastruktura među primarnim metama ruskih snaga.

Danas je železnički radnik je poginuo u napadu dronom na putnički voz koji je saobraćao između Dnjepra i Zaporožja, navela je služba za vanredne situacije na Fejsbuku.