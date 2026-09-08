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Dvadeset pet godina nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. godine na Sjedinjene Američke Države, izvedenih sa četiri oteta aviona, gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani najavio je objavljivanje više desetina hiljada dokumenata koji, kako je rekao, otkrivaju prikrivanje podataka o toksičnosti vazduha u gradu nakon napada.

"Ovi dokumenti pokazuju šta su gradske vlasti tada znale o prisustvu toksičnog vazduha oko Ground Zeroa, u kom trenutku su toga postale svesne i na koji način su reagovale kako bi ograničile svoju pravnu odgovornost", rekao je gradonačelnik na konferenciji za novinare.

Objavljivanje dokumenata na internetu dogovoreno je nakon nagodbe sa organizacijom 9/11 Health Watch, koja zastupa žrtve i koja je preduzela pravne korake kako bi primorala gradske vlasti da objave dokumentaciju.

1/6 Vidi galeriju Teroristički napad na kule bliznakinje Svetskog trgovinskog centra u Njujorku 11. septembra 2001. godine. Foto: Greg Semendinger/NYPD / Shutterstock Editorial / Profimedia

9.400 ljudi umrlo od bolesti povezanih sa posledicama napada

Osim 2.977 ljudi koji su poginuli na dan napada 11. septembra u Sjedinjenim Američkim Državama, prvenstveno u Njujorku, više od 9.400 ljudi umrlo je od bolesti povezanih sa izloženošću posledicama napada, pokazuju podaci saveznog programa uspostavljenog radi praćenja njihovog zdravlja.

Nakon prvobitnog gustog oblaka prašine koji je nastao posle rušenja kula Svetskog trgovinskog centra usledili su meseci zagađenja i prisustva zaostale prašine, što je dovelo do razvoja različitih oblika raka među hiljadama stanovnika Njujorka.

"Ljudi su se razboleli jer su ih oni koji su vodili grad i kojima su verovali zapravo lagali. Rekli su im da mogu bezbedno da udišu toksični vazduh", istakao je Mamdani.

Teroristički napad 11. septembra 2001. godine na kule Svetskog trgovinskog centra Foto: Jason Hook / akg-images / Profimedia

Oko 173.000 dokumenata, koji će postepeno biti objavljivani na internetu tokom narednih 12 meseci, mogli bi da ukažu na postupke dvojice Mamdanijevih prethodnika, Rudija Đulijanija, koji je bio na funkciji u vreme napada, a zatim i Majkla Blumberga, koji je preuzeo dužnost početkom 2002. godine.

Neki od dokumenata odnose se na "rasprave koje je Đulijanijeva administracija u to vreme vodila u vezi sa svojom pravnom odgovornošću i zdravstvenim rizicima", objasnio je na konferenciji za novinare njujorški advokat Stiven Benks.

Ogromno zagađenje

Drugi dokument ukazuje na "informacije koje je dostavio kongresmen Džeri Nadler" tokom Blumbergovog mandata, a koje su se odnosile na "zabrinutost stanovnika Donjeg Menhetna" zbog kvaliteta vazduha koji su udisali.

Na pitanje o imenima političara koji su skrivali informacije od javnosti, Zohran Mamdani izbegao je direktan odgovor, rekavši samo da se "ovo odnosi na veliki broj ljudi kojima su Njujorčani verovali".

"Svi smo znali, svi mi koji smo živeli u Donjem Menhetnu, da su se u vazduhu i zemlji, na prozorskim daskama i u klima-uređajima nalazile otrovne materije... i da su tamo ostale mesecima", rekao je komičar Džon Stjuart, istaknuti zagovornik prava žrtava napada 11. septembra.

"Svi su to znali, a sada se čini jasnim da je i grad to znao", dodao je.

Ben Ševat, direktor organizacije 9/11 Health Watch, zahvalio je Mamdaniju što je "prvi gradonačelnik u 25 godina koji je konačno počeo da odgovara na pitanje: 'Šta je grad znao o opasnostima od otrovnog oblaka na Ground Zerou i kada ih je postao svestan?'"