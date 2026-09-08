Policajci su pronašli i šator koji je takođe bio opremljen eksplozivom

Policajci su pronašli i šator koji je takođe bio opremljen eksplozivom

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Osumnjičeni za sabotaže na dve trafostanice u Berlinu i gradu Vezele uhapšen je danas u blizini grada Vajsvajlera u pokrajini Severna Rajna-Vestfalija, preneo je Špigl.

Osumnjičeni je identifikovan kao Danijel V, a policija navodi da je putovao sam pešice. Takođe je pokušao da zaobiđe blokadu puta kada je uhapšen.

Nekoliko njegovih ručno napravljenih eksplozivnih naprava, koje je koristio za napade na trafostanice, pronađeno je sinoć u elektrani u Vajsvajleru, kao i pismo u kojem preuzima odgovornost.

Prema policijskim navodima, muškarac je nosio dodatni eksploziv kada je uhapšen i nije pružio otpor.

Policajci su pronašli šator postavljen u bližem žbunju, koji je takođe bio opremljen eksplozivom.

Juče su u toj pokrajini zabeleženi incidenti u razmaku od nekoliko sati, što je ponovo otvorilo pitanje mogućih napada na elektroenergetsku infrastrukturu.

Nekoliko pokušaja sabotaže trafostanica i visokonaponskih dalekovoda zabeleženo je u poslednje vreme u Brandenburgu, u mestima Turnov-Prajlak, zatim u Severnoj Rajni-Vestfaliji, u Berghajmu i Dormagenu, kao i u Saksoniji, u Gerlicu i Bautcenu.

Takođe, na društvenim mrežama je objavljena i fotografija osumnjičenog, kao i drugi dealji njegovoh hapšenja i oklnosti koje su do toga dovele.

Nije navedeno, međutim, koje nacionalnosti je uhapšeni, s obzirom na to da su nemačke obaveštajne službe javno objavile da prema dokazima i informacijama koje poseduju, glavnu sumnju bacaju na Rusiju.