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Stanovnici jednog naselja na istočnoj strani Detroita danima su imali neobične goste nakon što su se među kućama pojavile dve odbegle svinje, mužjak i ženka.

Životinje su prvi put primećene u ponedeljak u području ulice Hendriks. Umesto da beže od ljudi, svinje su se brzo odomaćile u kraju, a bile su toliko pitome da su komšijama dozvoljavale da im priđu, dodiruju ih i maze.

"Pre nekoliko dana videli smo dve svinje kako trče prema nama kroz naselje. Počeli smo da ih snimamo, a one su nam dozvolile da ih dodirujemo i mazimo", ispričao je stanovnik Džoni Bils za WDIV-TV.

Svinja mu svakog jutra dolazila pred vrata

Komšije su uspele da uhvate ženku, ali su je kasnije pustile, nakon čega joj se izgubio trag.

Mužjak je, međutim, ostao u naselju. Kristofer Lompra počeo je da mu ostavlja hranu i vodu ispod drveta u blizini svoje kuće, a životinja je ubrzo stekla naviku da ga svakog jutra posećuje.

"Svakog jutra dolazio bi do mojih vrata i 'razgovarao' sa mnom: grok, grok, grok", rekao je Lompra.

Stanovnici nisu znali kome da se obrate kako bi životinje bile bezbedno zbrinute. Naveli su da su kontaktirali pojedine službe za kontrolu životinja, ali da im je rečeno da bi morali da plate uklanjanje svinja.

U sredu su se obratili lokalnoj televiziji Local 4, koja je potom kontaktirala gradske vlasti. U naselje su ubrzo stigli pripadnici službe Detroit Animal Ker end Kontrol.

Potera trajala duže od sat vremena

Hvatanje mužjaka pretvorilo se u poteru koja je trajala više od sat vremena. Svinja je skretala i izmicala službenicima svaki put kada bi joj se približili, uz glasno skičanje.

Na kraju je utrčala u žbunje ispred Lomprine kuće. Pošto više nije imala kuda da pobegne, službenici su uspeli da je opkole i uhvate.

Ni tada se nije predala bez protesta, već je glasno skičala dok su je službenici odvodili.

"Morao sam da dotrčim i oprostim se od njega", rekao je Lompra.

Portparol gradskog Odeljenja za opšte službe saopštio je da će uhvaćeni mužjak biti odveden iz Detroita i smešten u prihvatilište, utočište za životinje ili na farmu.