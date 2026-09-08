IRANSKA GARDA ZAPRETILA: Gađaćemo naftne tankere u blizini luka u Kuvajtu i Bahreinu
- Posadama je poručeno da odmah napuste plovila, dok Teheran tvrdi da je jedan iranski tanker pogođen projektilom kod ostrva Harg,
Mornarica Iranske revolucionarne garde (IRGC)upozorila je danas da će gađati naftne tankere u blizini luka u Kuvajtu i Bahreinu kao odgovor na nedavne američke napade na iranske naftne tankere.
U poruci koju je prenela iranska televizija IRIB, mornarica IRGC pozvala je posade naftnih tankera u blizini luka u Kuvajtu i Bahreinu da odmah napuste svoja plovila, bez obzira na to da li su usidrena ili privezana u luci..
Iranske vlasti saopštile su ranije danas da je iranski naftni tanker pogođen projektilom američkih snaga na udaljenosti od oko sedam kilometara od ostrva Harg.
Tanker je pogođen projektilom američkih snaga u zoni sidrišta ostrva Harg, preneo je Tasnim.
Prema saopštenju, napad nije izazvao ljudske žrtve, a nadležni organi ispituju detalje o stepenu pričinjene štete i tačnim razmerama incidenta.
Kurir.rs/Agencije