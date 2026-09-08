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Mornarica Iranske revolucionarne garde (IRGC)upozorila je danas da će gađati naftne tankere u blizini luka u Kuvajtu i Bahreinu kao odgovor na nedavne američke napade na iranske naftne tankere.

U poruci koju je prenela iranska televizija IRIB, mornarica IRGC pozvala je posade naftnih tankera u blizini luka u Kuvajtu i Bahreinu da odmah napuste svoja plovila, bez obzira na to da li su usidrena ili privezana u luci..

Iranske vlasti saopštile su ranije danas da je iranski naftni tanker pogođen projektilom američkih snaga na udaljenosti od oko sedam kilometara od ostrva Harg.

Tanker je pogođen projektilom američkih snaga u zoni sidrišta ostrva Harg, preneo je Tasnim.

Prema saopštenju, napad nije izazvao ljudske žrtve, a nadležni organi ispituju detalje o stepenu pričinjene štete i tačnim razmerama incidenta.

Kurir.rs/Agencije

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