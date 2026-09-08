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Jedan nesvakidašnji "lopov" iznenadio je vatrogasce u Kolorado Springsu, kada je medved ušetao u vatrogasnu stanicu, zgrabio torbu sa opremom i mirno otišao.

Čitav događaj zabeležile su sigurnosne kamere, a snimak je objavila Vatrogasna služba Kolorado Springsa.

Na snimku se vidi kako medved ulazi u prostor za vatrogasna vozila u Stanici 16, uzima torbu sa vatrogasnom opremom i zatim se udaljava sa svojim "plenom".

"Hvala, ja preuzimam odavde"

Vatrogasci su čitavu situaciju propratili šaljivom objavom na društvenim mrežama.

"Smoki Medved, ili bar pretpostavljamo da je to bio Smoki, ušetao je u Stanicu 16, zgrabio našu torbu sa opremom, brzo otišao i rekao: 'Hvala, ja preuzimam odavde'", našalili su se vatrogasci.

Nije poznato da li su vatrogasci kasnije uspeli da pronađu i vrate ukradenu opremu.

Vatrogasna služba je neobičan događaj iskoristila i da stanovnike podseti na mere kojima mogu da smanje mogućnost susreta sa medvedima, koji u ovom periodu intenzivnije tragaju za hranom kako bi napravili zalihe pred zimu.

Pozivajući se na preporuke službe Colorado Parks and Wildlife, građanima je savetovano da uklone hranilice za ptice, drže kućne ljubimce u zatvorenom prostoru i dobro obezbede hranu i smeće.

U slučaju susreta sa medvedom, nadležni savetuju ljudima da prave glasnu buku kako bi ga oterali i obeshrabrili da se približava ljudima.