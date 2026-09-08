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U ruskim napadima na Kijev poginulo je pet osoba, dok je broj povređenih porastao na 35, saopštila je danas Glavna uprava Državne službe za vanredne situacije Ukrajine u Kijevu.

Kako je navedeno u objavi na Fejsbuku, koju prenosi Ukrinform, svi požari izazvani ruskim napadima na ukrajinsku prestonicu su ugašeni.

Iz službe za vanredne situacije dodaju da je zbog stalne opasnosti od novih napada osoblje bilo prinuđeno da se povlači uskloništa, što je dodatno otežavalo gašenje požara.

U Kijevu jepričinjena značajna šteta na stambenim zgradama i drugoj civilnoj infrastrukturi. Pripadnici Državne službe za vanredne situacije spasili su 13 osoba.