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Bivši gradonačelnik Njujorka Rudi Đulijani, koji je tu funkciju obavljao tokom terorističkih napada 11. septembra 2001. godine, kaže da "nema nikakve sumnje" da aktuelni gradonačelnik Zohran Mamdani ne bi trebalo da prisustvuje ceremonijama kojima će ove nedelje biti obeležena 25. godišnjica terorističkih napada, piše New York Post.

"Realnost je da je ova ceremonija namenjena porodicama i tome da Amerika istorijski sačuva sećanje. Izgubio sam tamo prijatelje i bio sam veoma blizak sa mnogim porodicama, tako da me vređa što on dolazi", rekao je Đulijani.

Rudi Đulijan Foto: Ted Shaffrey/AP

Bivši gradonačelnik (82) tvrdio je da se Mamdani "ne slaže da je 11. septembar bio islamistički teroristički napad na Sjedinjene Američke Države", nakon čega je izneo niz tvrdnji.

Dodao je i tvrdnje da je Mamdani, koji je praktični musliman, deo globalne islamske zavere čiji je cilj da "zavlada" zapadnim svetom.

"Previše Amerikanaca naseda na tu islamsku propagandu, zbog čega preuzimaju određene delove Amerike i određene delove Evrope", rekao je Đulijani.

Bivši gradonačelnik je čak sugerisao da je Mamdani gori od otmičara aviona 11. septembra, navodeći da je vođa terorističke organizacije Osama bin Laden otvoreno pokazivao mržnju prema SAD, dok gradonačelnik "pokušava da je sakrije".

Ovim napadom bivši republikanski gradonačelnik postao je jedan od najistaknutijih glasova koji su do sada pozvali Mamdanija da se ne pojavljuje na komemoracijama ove nedelje. Isti zahtev uputile su i porodice nekoliko žrtava 11. septembra, dok je onlajn peticija koja podržava takav stav prikupila gotovo 100.000 potpisa.

Ti zahtevi uglavnom proizlaze iz Mamdanijevih veza sa različitim kontroverznim ličnostima koje su osuđivale Ameriku, krivicu za napade 11. septembra pripisivale američkoj spoljnoj politici ili bile povezivane sa poznatim teroristima.