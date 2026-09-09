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Sjedinjene Američke Države napale su danas više iranskih naftnih tankera kao odgovor na nove pokušaje raketnih napada na ratni brod američke mornarice, izjavio je američki zvaničnik koji nije želeo da bude imenovan.

Mornarica Iranske revolucionarne garde upozorila je ranije danas posade naftnih tankera u blizini luka u Kuvajtu i Bahreinu da odmah napuste svoja plovila, uz poruku da bi tankeri mogli da budu meta napada u znak odmazde za američke napade na iranske tankere, prenosi AP.

U upozorenju, koje je prenela iranska državna televizija, navodi se da je američka vojska napala nekoliko iranskih naftnih tankera.

Istovremeno, Kuvajt i Bahrein optuženi su da pružaju utočište američkim snagama i da pomažu u napadima.

Revolucionarna garda pozvala je posade da napuste tankere bez obzira na to da li su plovila usidrena ili privezana u lukama, uz upozorenje da će biti gađana.

Američka vojska saopštila je u subotu da je napala tri iranska naftna tankera nakon što su američki ratni brodovi bili meta balističkih projektila.

Foto: Printskrin X

Tom prilikom je upozoreno da će, "ako bude neophodno, uništiti ograničenu i nezaštićenu iransku naftnu flotu".

Iran je potom saopštio da planira da proglasi novu "zonu isključenja" u blizini Ormuskog moreuza za plovila koja nameravaju da prođu kroz taj prolaz.

Trampova administracija je danas uvela i sankcije dodatnim delovima iranske avio-industrije, obuhvativši više od dve desetine komercijalnih i privatnih aviokompanija, kao i strane pružaoce usluga u vazdušnom transportu tereta, u okviru novih napora da se Teheran izoluje od preostalih trgovinskih partnera.

SAD i Iran nastoje da uspostave kontrolu nad Ormuskim moreuzom, kroz koji je pre početka rata prolazila približno petina svetske nafte, navodi agencija.

Teheran želi da brodovi koriste rutu kroz moreuz koju određuju iranske vlasti.

Ormuski moreuz se pre početka rata smatrao međunarodnim plovnim putem.