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Predsednik Rusije Vladimir Putin poručio je lideru Severne Koreje Kim Džong Unu da će dve zemlje nastaviti da jačaju sveobuhvatno strateško partnerstvo, javlja danas KCNA.

Putin je to naveo u čestitki Kimu povodom 78. godišnjice osnivanja Demokratske Narodne Republike Koreje, prenose RIA Novosti.

"Bez sumnje ćemo nastaviti najtesniju zajedničku saradnju na daljem jačanju sveobuhvatnog strateškog partnerstva između naših država", istakao je Putin.

Predsednik Rusije je naveo da su odnosi Moskve i Pjongjanga "oduvek bili zasnovani na principima prijateljstva, dobrosusedstva i uzajamne pomoći".

Putin i Kim su u junu 2024. godine potpisali Ugovor o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu između Rusije i Severne Koreje, koji je stupio na snagu 4. decembra iste godine nakon razmene ratifikacionih instrumenata.

Članom 4 tog sporazuma predviđeno je da će druga strana bez odlaganja pružiti vojnu i drugu pomoć svim raspoloživim sredstvima ukoliko jedna od država bude izložena oružanom napadu druge države ili više država i nađe se u stanju rata.

Takva pomoć predviđena je u skladu sa članom 51 Povelje Ujedinjenih nacija i zakonima Rusije i Severne Koreje, navodi agencija.