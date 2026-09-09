Slušaj vest

Predsednik Rusije Vladimir Putin poručio je lideru Severne Koreje Kim Džong Unu da će dve zemlje nastaviti da jačaju sveobuhvatno strateško partnerstvo, javlja danas KCNA.

Putin je to naveo u čestitki Kimu povodom 78. godišnjice osnivanja Demokratske Narodne Republike Koreje, prenose RIA Novosti.

"Bez sumnje ćemo nastaviti najtesniju zajedničku saradnju na daljem jačanju sveobuhvatnog strateškog partnerstva između naših država", istakao je Putin.

Predsednik Rusije je naveo da su odnosi Moskve i Pjongjanga "oduvek bili zasnovani na principima prijateljstva, dobrosusedstva i uzajamne pomoći".

Putin i Kim su u junu 2024. godine potpisali Ugovor o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu između Rusije i Severne Koreje, koji je stupio na snagu 4. decembra iste godine nakon razmene ratifikacionih instrumenata.

Članom 4 tog sporazuma predviđeno je da će druga strana bez odlaganja pružiti vojnu i drugu pomoć svim raspoloživim sredstvima ukoliko jedna od država bude izložena oružanom napadu druge države ili više država i nađe se u stanju rata.

Takva pomoć predviđena je u skladu sa članom 51 Povelje Ujedinjenih nacija i zakonima Rusije i Severne Koreje, navodi agencija.

Kurir.rs/KCNA./RIA Novosti

Ne propustitePlanetaUKRAJINSKI OBAVEŠTAJAC TVRDI: Putin bi mogao da zatraži još 50.000 vojnika od Kim Džong Una u septembru: Znak da su ruski resursi iscrpljeni?
ukrajina.jpg
PlanetaŠTA TO SVETLI NOĆU U SEVERNOJ KOREJI? Velika promena na satelitskim snimcima otkad je Kim počeo da šalje Putinu vojnike za novac, milijarde $ ušle u Pjongjang!
5767.jpg
PlanetaTRAMP SPREMA NOVI SAMIT SA KIMOM NAKON OBJAVE SLIKE S NJIM? Smanjio obim vojnih vežbi sa Seulom na dan kad je Putin poslao čestitku severnokorejskom vođi (FOTO)
Kim Džong Un Donald Tramp Vladimir Putin
PlanetaKIMOVI VOJNICI DOŠLI DA POMOGNU RUSIJI! Severna Koreja poslala POSEBNE JEDINICE za napade na Ukrajinu! Otkriveno šta će biti njihov glavni zadatak! (VIDEO)
severnokorejski vojnici
PlanetaPUTIN I KIM DŽONG UN KUJU NOVE PLANOVE? Severna Koreja i Rusija grade MISTERIOZNI MOST, zapadni obaveštajci upozoravaju šta se krije iza VELIKOG PROJEKTA?
234.jpg
PlanetaKIM DŽONG UN OBEĆAO PUTINU PUNU PODRŠKU: "Uvek ćemo stajati uz Rusiju"
purin01-ap-.jpg