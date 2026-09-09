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Bivša nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je danas da je šokirana izbornim uspehom krajnje desničarske partije Alternativa za Nemačku (AfD) u saveznoj državi Saksonija-Anhalt.

"Ovo je jednostavno šokantno", izjavila je Merkel na tehnološkom sajmu Digital X u Kelnu, prenosi Dojče vele.

Ona je dodala da je to "prava prekretnica", komentarišući i činjenicu da je njena stranka, Hrišćansko-demokratska unija (CDU), pretrpela poraz i izgubila polovinu svoje prethodne podrške na izborima u nedelju.

"Kao člana CDU, ovo me veoma boli. Ovo je prekretnica, prava prekretnica u istoriji Savezne Republike Nemačke", rekla je Merkelova, koja je vodila nemačku vladu od 2005. do 2021. godine, navodi Dojče vele.

Merkel je saopštila da je zabrinuta što činjenice više nisu važne mnogima, dok emocije, kako je navela, prevladavaju u javnim debatama.

Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA

Kao primer je navela Saksoniju-Anhalt, gde su se, prema njenim rečima, ekonomski pokazatelji poboljšali, ali neki građani očigledno ne osećaju taj napredak.

Ona je rekla da je upravo to problem, kada emocije počnu da budu teže od činjenica.

"A onda lider AfD-a, Ulrih Zigmund, kaže: Možda, ali ljudi to tako ne osećaju", rekla je Merkel povodom ekonomskih pokazatelja u pokrajini Saksonija-Anhalt.

Naglasila je da se ne sme dozvoliti da takav pristup postane stav većine u društvu.

AfD osvojila 43,8 odsto glasova

Na u nedelju održanim izborima za parlament nemačke savezne države Saksonije-Anhalt, AfD je osvojila 43,8 odsto glasova.

CDU je osvojio 17,2 odsto, dok je socijaldemokratska SPD pala na 9,3 odsto.