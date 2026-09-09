IRAN IDE NA SVE ILI NIŠTA, VIŠE NE ŠTEDI BALISTIČKE RAKETE! Ne može da pogodi američke brodove, ali može ovog saveznika SAD, Teheran sprema potez koji MENJA SVE
- Američka vojska je napala pet iranskih tankera, potopivši jedan u Omanskom zalivu, nakon novih pokušaja Irana da pogodi američke ratne brodove.
- Iran je uzvratio raketama na Jordan, tvrdeći da su meta bili američki vojni objekti, dok je jordanska PVO oborila 20 balističkih raketa.
- Vašington je uveo i nove sankcije protiv 27 iranskih aviokompanija i devet posrednika, uz poruku da će odgovoriti na svaki napad na svoje brodove.
Američka vojska je noćas napala pet iranskih tankera, potopivši jedan od njih, nakon što je Iran ispalio balističke rakete na ratni brod mornarice SAD, u novoj eskalaciji sukoba na Bliskom istoku.
CNN navodi da su napadi na tankere izazvali značajnu odmazdu Irana, koji je pokrenuo raketne udare na Jordan, jednog od američkih saveznika u regionu.
Teheran je objavio da je meta projektila bili američki vojni objekti u Jordanu.
Centralna komanda (CENTCOM) vojske SAD, zadužena za Bliski istok, saopštila je da su pogođena četiri broda za prevoz sirove nafte u Omanskom zalivu i jedan blizu ostrva Harg, glavnog čvorišta za izvoz nafte koje Teheran ima u Persijskom zalivu.
Jedan od brodova, identifikovan kao "M/T Riesko", prikazan je na video snimku CENTCOM, objavljenom na društvenoj mreži X, kako gori i tone u Omanskom zalivu.
- Američke snage su naložile posadama brodova neposredno pre napada da napuste brod - naveo je CENTCOM.
Iranski državni mediji su objavili da su posade dva broda izvučene na obalu u čamcima za spasavanje.
Američki vazdušni udari su bili odgovor na dva iranska pokušaja napada na brod američke Ratne mornarice u poslednja dva dana.
Iz CENTCOM je poručeno da je taj ratni brod izbegao rakete i nastavio da patrolira regionalnim vodama i da "nijedan član američkog osoblja nije povređen".
Nova eskalacija sukoba dolazi u trenutku kada su SAD usmerile strategiju na pojačavanje ekonomskog pritiska na vlasti u Teheranu, dajući prioritet napadima ili onesposobljavanju ciljeva oko Ormuskog moreuza, sprovođenju operacija pratnje komercijalnih brodova koji prolaze tim ključnim plovnim putem i održavanju pomorske blokade iranskih luka.
Iran je uzvratio na američke udare lansiranjem raketa na Jordan.
Iz Teherana je navedeno da je ciljana vazduhoplovna baza "Muvafak Salti", ključni vojni objekat koji koriste američke snage.
Jordan oborio 20 iranskih balističkih raketa
Jordanska vojska je saopštila da je njena protivvazdušna odbrana (PVO) oborila 20 balističkih raketa, od kojih je 18 uspešno uništeno, a dve su pale u nenaseljena područja.
- Nije bilo prijavljenih smrtnih slučajeva - saopštila je vojska arapske zemlje.
Najnoviji udari dolaze nakon što su američke snage proteklog vikenda pogodile tri iranska tankera za prevoz sirove nafte, kao odgovor na pokušaj Irana da navođenim raketema napadne nosač aviona i razarač SAD.
Kompanija "Marisks", koja se bavi prikupljanjem podataka o pomorskom saobraćaju i praćenjem brodova, u jutrošnjem izveštaju ocenila je da napad na Jordan predstavlja "značajno geografsko širenje direktne iranske vojne aktivnosti i pokazuje rastući rizik od širenja sukoba van opsega glavnih zaraćenih strana".
Hamidreza Azizi, viši iranski analitičar Međunarodne krizne grupe objavio je na društvenoj mreži X da konstantni pokušaji Irana da napada američke ratne brodove i povećani "kvalitet i količina" raketa koje je ispalio na američke ciljeve u regionu ukazuju na "obrazac postepene eskalacije".
Sledi napad na tankere u lukama Kuvajta i Bahreina?
Iran je juče zapretio da će ciljati naftne tankere u blizini bahreinskih i kuvajtskih luka.
- Upozoravamo sve posade na tankerima za naftu u blizini luka u Kuvajtu i Bahreinu — koje su domaćini ovim (američkim) teroristima i partneri su u njihovim neprijateljskim akcijama — da odmah napuste svoje brodove, bez obzira da li su usidreni ili u lukama, jer će brodovi biti meta - navodi se u saopštenju Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) koje je preneo iranski državni medijski servis IRIB.
Azizi je rekao da bi iranski napad na tankere stacionirane u lukama u regionu, a ne na one koji pokušavaju da prođu kroz Ormuski moreuz, bio prvi takve vrste.
Rubio: Pokušate da pogodite američki brod, izgubite tanker
Američki državni sekretar Marko Rubio je tokom posete Kolumbiji upozorio je Teheran da će SAD odgovoriti svaki put kada Iran cilja ratne brodove Pentagona.
- Iran nastavlja da pokušava da pogodi američke ratne brodove i svaki put kada to urade, ili pokušaju da to urade, izgubiće tankere - kazao je Rubio novinarima u gradu Barankilja.
U okviru kampanje pritiska SAD na Teheran, administracija predsednika Donalda Trampa je u utorak preduzela i sveobuhvatne mere protiv iranske avioindustrije.
Nove sankcije odnose se na 27 iranskih aviokompanija i devet pružalaca usluga i agenata prodaje optuženih za pružanje usluga "Mahan eru", kompaniji koja je pod sankcijama od 2011. godine.
Ova privatna aviokompanija optužena je za pružanje ključne podrške iranskoj Revolucionarnoj gardi.
Američka kampanja je donela Iranu neviđeni pritisak, primoravajući njegovo stanovništvo umorno od sankcija da trpi još više.
CNN navodi da iranski lideri umanjuju uticaj tih sankcija.
- Nakon što Vašington nije uspeo da postigne ciljeve ni sankcijama ni ratom, njegovo "inovativno" rešenje je: još sankcija!! Da li ste ozbiljni?!! - upitao je šef iranske diplomatije Abas Aragči sinoć na društvenoj mreži X.
(Kurir.rs/CNN/Preveo i priredio: N. V.)