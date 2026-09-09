Si je u čestitki istakao da je tokom proteklih 78 godina, pod vođstvom Radničke partije Koreje, korejski narod samostalno i jedinstveno napredovao, podstičući snažan razvoj svih aspekata socijalizma u Koreji. “Naročito poslednjih godina, generalni sekretar, Kim Džong Un predvodio je partiju i narod Severne Koreje u punom zalaganju za ekonomsku i društvenu izgradnju, postižući niz razvojnih uspeha, čemu se kineska strana iskreno raduje”, istakao je Si. Izrazio je uverenje da će bratski narod Demokratske Narodne Republike Koreje sigurno moći da ostvari ciljeve postavljene na Devetom kongresu Radničke partije Koreje i da stalno otvara nove perspektive u izgradnji partije i države.

Si je takođe podvukao da su Kina i DNRK socijalističke prijateljske susedne zemlje sa zajedničkom sudbinom, koje se međusobno pomažu. Naveo je da su održavanje, učvršćivanje i razvoj odnosa između Kine i Severne Koreje uvek bili nepokolebljiva politika KPK i kineske vlade. „U junu ove godine bio sam u državnoj poseti Severnoj Koreji, ponovo se sastao s Vama i otvorio novu stranicu u razvoju odnosa između naše dve partije i dve države. Spreman sam da uložim zajedničke napore sa drugom, generalnim sekretarom Kimom, kako bismo dodatno ojačali strateško vođstvo u odnosima između naše dve partije i dve zemlje, unapredili razvoj naših partija i država, stalno poboljšavali dobrobit i prijateljstvo između dva naroda i doprineli promovisanju mira, stabilnosti i razvoja u regionu i svetu“, istakao je Si u čestitki.