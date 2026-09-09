"UČINIMO NEMAČKU PONOVO VELIKOM"! Tramp nije zapamtio ime AfD, ali slavi sa "populističkom strankom" koja je "u usponu": Više neće to da trpe! MGGA!!!" (FOTO)
- Tramp je proslavio pobedu AfD na izborima u Saksoniji-Anhalt, ali stranku nije imenovao već je nazvao 'populističkom strankom'.
- U objavi je poručio da su Nemcima dojadila stroga imigraciona pravila i završio sloganom MGGA - 'Make Germany Great Again'.
Američki predsednik Donald Tramp oglasio se noćas o pobedi ultradesničarske stranke Alternativa za Nemačku (AfD) na izborima održanim u nedelju u pokrajini Saksonija-Anhalt.
Šef Bele kuće je odmah u izbornoj noći na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social) objavio printskrin sa nemačke televizije na kojem grafikon prikazuje ubedljivu pobedu AfD, koja je donela velike probleme kancelaru Fridrihu Mercu i njegovoj Hrišćanskodemokratskoj uniji (CDU), a ti problemi bi mogli da postanu još veći 20. septembra kada se glasa za pokrajinske skupštine u Berlinu i Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji.
Tramp je sačekao sa tekstualnom porukom, ali iako je ona očigledno pozitivna po AfD, predsednik SAD ih nije nazvao po imenu, već samo naveo da se radi o "populističkoj stranci".
- Vau! Populistička stranka u Nemačkoj je upravo imala stvarno veliku noć. Konačno su im dojadila apsolutno užasna imigraciona pravila i odredbe koji su naneli toliko štete Nemačkoj. ONI SU U USPONU i više neće to da trpe! MGGA!!! Predsednik D. DŽ. T. - piše u Trampovoj objavi na njegovoj društvenoj mreži.
MGGA je skraćenica za "Make Germany Great Again" (Učinimo Nemačku ponovo velikom).
To je verzija najčuvenije Trampove izborne parole "Učinimo Ameriku ponovo velikom" (Make America Great Again - MAGA), koja mu je donela prvi predsednički mandat 2016. i pomogla i u reizboru 2024. godine.
(Kurir.rs/Nemanja Vlačo)