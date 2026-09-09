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Američki predsednik Donald Tramp oglasio se noćas o pobedi ultradesničarske stranke Alternativa za Nemačku (AfD) na izborima održanim u nedelju u pokrajini Saksonija-Anhalt.

Šef Bele kuće je odmah u izbornoj noći na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social) objavio printskrin sa nemačke televizije na kojem grafikon prikazuje ubedljivu pobedu AfD, koja je donela velike probleme kancelaru Fridrihu Mercu i njegovoj Hrišćanskodemokratskoj uniji (CDU), a ti problemi bi mogli da postanu još veći 20. septembra kada se glasa za pokrajinske skupštine u Berlinu i Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji.

Donald Tramp pojavio se sa znatno tamnijom kosom i izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama. Nije poznato da li je promena trajna. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP

Tramp je sačekao sa tekstualnom porukom, ali iako je ona očigledno pozitivna po AfD, predsednik SAD ih nije nazvao po imenu, već samo naveo da se radi o "populističkoj stranci".

Ulrih Zigmund, lider Alternative za Nemačku (AfD) u Saksoniji-Anhalt, s Alis Vajdel i Tino Hrupalom, kopredsednicima stranke na saveznom nivou, slavi pobedu na pokrajinskim izborima Foto: FILIP SINGER/EPA, Michael Kappeler/DPA

- Vau! Populistička stranka u Nemačkoj je upravo imala stvarno veliku noć. Konačno su im dojadila apsolutno užasna imigraciona pravila i odredbe koji su naneli toliko štete Nemačkoj. ONI SU U USPONU i više neće to da trpe! MGGA!!! Predsednik D. DŽ. T. - piše u Trampovoj objavi na njegovoj društvenoj mreži.

Nemački kancelar Fridrih Merc sa Svenom Šulceom, dosadašnjim premijerom Saksonije-Anhalt, nakon poraza vladajučih demohrišćana od Alternative za Nemačku (AfD) na pokrajinskim izborima Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA

MGGA je skraćenica za "Make Germany Great Again" (Učinimo Nemačku ponovo velikom).

To je verzija najčuvenije Trampove izborne parole "Učinimo Ameriku ponovo velikom" (Make America Great Again - MAGA), koja mu je donela prvi predsednički mandat 2016. i pomogla i u reizboru 2024. godine.

(Kurir.rs/Nemanja Vlačo)

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