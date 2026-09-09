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Nova naučna istraživanja pokazuju da bi u slučaju najtežih globalnih scenarija, poput nuklearnog rata, udara velikog asteroida ili razorne vulkanske erupcije Australija bila najbezbednije mesto na planeti.

Studija objavljena u časopisu Global čelendžiz detaljno je analizirala kako bi se svetske nacije nosile sa katastrofama koje bi u roku od nekoliko meseci ili godina mogle da usmrte više od 10 odsto svetske populacije.

Tri ključne pretnje za opstanak čovečanstva

Istraživački tim sa Univerziteta u Hagenu u Nemačkoj, predvođen Florijanom Ulrihom Jenom, podelio je potencijalne rizike u tri glavne kategorije. Prvu grupu čine događaji koji blokiraju sunčevu svetlost, poput nuklearne zime ili masovnih vulkanskih erupcija.

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Drugu čine scenariji koji uništavaju globalnu infrastrukturu, poput jakih geomagnetnih oluja ili opštih sajber-napada, dok treća obuhvata biološke opasnosti, odnosno prirodne i veštačke zarazne bolesti visoke smrtnosti.

Naučnici naglašavaju da u ovakvim situacijama osnovni uzrok masovnog stradanja ne bi bio sam primarni udar, već sekundarni efekti, raspad trgovinskih mreža, propast poljoprivrede i masovna glad.

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Prednosti geografskog položaja i samostalnosti

Geografski položaj igra presudnu ulogu u šansama za preživljavanje. Severna hemisfera je daleko izloženija riziku od nuklearnog rata zbog koncentracije članica NATO-a i drugih nuklearnih sila.

Sa druge strane, Južna hemisfera ima znatno manje aktivnih vulkana i ogromne površine pod okeanima, koji deluju kao prirodni klimatski amortizeri.

Veliku prednost imaju bogatije zemlje i velika ostrva koja poseduju snažnu sopstvenu industriju i nisu zavisna od uvoza, jer bi u kriznim trenucima mogla sama da proizvode hranu i neophodna dobra.

Koje bi zemlje najbolje prošle u globalnom haosu?

Zahvaljujući kombinaciji resursa i geografije, Australija se izdvojila kao ubedljivo najotpornija država na svetu. Ona raspolaže ogromnim poljoprivrednim kapacitetima, raznovrsnim klimatskim zonama i stabilnom energetskom mrežom, iako joj jedini rizik predstavlja vojno savezništvo sa SAD.

Odmah iza nje nalaze se Argentina i Brazil, koji imaju izuzetne poljoprivredne potencijale, ali su slabije rangirani zbog političke nestabilnosti i društvene nejednakosti.

Novi Zeland je takođe na listi bezbednih mesta zahvaljujući svojoj izolovanosti, ali se suočava sa opasnostima od aktivnih vulkana, cunamija i slabije industrijske baze. Island je takođe bio među kandidatima, ali ga položaj na krajnjem severu čini izuzetno ranjivim na drastičan pad temperatura ako bi došlo do blokiranja sunčeve svetlosti.

Novi Zeland Foto: Mehdi33300 / Alamy / Profimedia

Ranjivost svetskih sila i važnost stabilne vlasti

Sjedinjene Američke Države i vodeće evropske države pokazale su se kao veoma ranjive na ovakve krize.

SAD su prirodno izložene opasnosti od geomagnetnih oluja i direktnog učešća u nuklearnom sukobu, a istraživači podsećaju i na loš odgovor te zemlje tokom pandemije kovida 19, što je razotkrilo nedostatak političke volje i slabu društvenu koheziju.

Kip slobode u Njujorku Foto: Profimedia

Pored geografije i ekonomije, politička stabilnost, niska stopa korupcije i funkcionalne institucije pokazali su se kao ključni faktori za preživljavanje, jer države sa velikim socijalnim razlikama u krizama brzo tonu u unutrašnje sukobe.

Priprema za nepredvidivu budućnost

Iako su šanse za izbijanje ovakvih katastrofa relativno male, stručnjaci upozoravaju da nijedna zemlja nije u potpunosti zaštićena od svih pretnji.

Zbog toga autori studije i nezavisni analitičari ističu da je ključno uvrstiti ove rizike u nacionalne strategije i unapred pripremiti planove za reorganizaciju proizvodnje i distribucije hrane.