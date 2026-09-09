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Tajlandske vlasti su pokrenule istragu o klinici u Bangkoku nakon što je britanski preduzetnik i influenser Igo Ubiribo (43) preminuo nakon što je podvrgnut proceduri povećanja polnog organa. Londonski mrtvozornik je prošlog meseca presudio da je smrt, koja se dogodila 6. marta, direktna posledica injekcije hijaluronske kiseline.

Slučaj je ponovo stavio medicinski turizam u centar pažnje, jer je Tajland jedna od vodećih svetskih destinacija za kozmetičke procedure. Ubiribo, poznat na društvenim mrežama kao Tini i Ego, imao je 185.000 pratilaca na Instagramu, gde je često delio fotografije svog luksuznog života sa suprugom Danijelom, izveštava Juronjuz.

Istraga ministarstva i policije

Tajlandsko ministarstvo zdravlja naložilo je istragu o smrti, a njegovi zvaničnici su u ponedeljak posetili kliniku u centru Bangkoka.

Zvaničnik ministarstva potvrdio je AFP-u da vlasti proveravaju da li klinika ima važeću dozvolu za rad i da li je poštovala sve zdravstvene i bezbednosne protokole. Policija takođe istražuje, rekao je AFP-u visoki zvaničnik policije Bangkoka, Utit Sudžaj.

Foto: Instagram

Bio na masaži, pa se požalio na bolove u grudima

Prema izveštaju britanskog mrtvozornika iz avgusta, Ubiribo je bio na masaži nakon što je primio filer kada se požalio na bolove u grudima i srušio se. Hitno je prebačen u bolnicu sa sumnjom na plućnu emboliju. Izgubio je svest pre nego što su lekari mogli da izvrše CT skeniranje.

Medicinsko osoblje je pokušavalo da ga reanimira više od 100 minuta, ali je proglašen mrtvim oko 1 sat ujutru. "Rezultati obdukcije i toksikologije pokazali su da je uzrok smrti injekcija hijaluronske kiseline", zaključuje se u izveštaju.

Reakcija tajlandskog ministra

Tajlandski ministar zdravlja Patana Promphat rekao je novinarima da se zalaže za maksimalan oprez kada su u pitanju medicinski postupci.

U saopštenju je dodao da je cilj istrage "osigurati pravednost za sve i uveriti domaće i međunarodne pacijente da dobijaju bezbednu, visokokvalitetnu negu u Tajlandu".

1/2 Vidi galeriju Britanski influenser Igo Tini Obiribo, preminuo nakon procedure povećanja polnog organa u Bangkoku Foto: Instagram

Uprava klinike: Ubiribo insistirao da se cela količina ubrizga odjednom

Ministarstvo zdravlja takođe navodi tvrdnje uprave klinike, prema kojima je Ubiribo njihov redovan pacijent od 2024. godine. Navodno je podvrgnut ukupno pet injekcija za povećanje penisa.

Prve četiri procedure su obavljene 2024. i 2025. godine, a tokom pete posete, 5. marta, primio je 40 mililitara filera. Uprava klinike je istražiteljima rekla da je lekar preporučio da se procedura podeli na dve sesije, ali je Ubiribo insistirao da se cela količina ubrizga odjednom.

Sahranjen u zlatnom kovčegu

Obiribvo sahranjen u Londonu u kovčegu zlatne boje, za koji su mediji naveli da je koštao više od 745.000 dolara, piše Ynet.

Sahrani su prisustvovali njegov prijatelj, nigerijski pevač Dejvido, kao i Kubana Čif Prist, poznat i kao "Celebrity Barman".

Rastuće tržište za kozmetičke procedure

Fileri hijaluronske kiseline se često koriste u kozmetičkoj medicini i smatraju se minimalno invazivnim i relativno bezbednim.

Tajland ima reputaciju visokokvalitetne zdravstvene zaštite i popularna je destinacija za medicinski turizam, a tržište kozmetičke hirurgije je u procvatu.