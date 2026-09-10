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Australija i Novi Zeland nastavljaju da produbljuju vojnu saradnju, a najnoviji pokazatelj sve tešnjeg povezivanja dve zemlje jeste dolazak dva australijska borbena aviona F-35A Lightning II na Novi Zeland.

Dva aviona sa stelt tehnologijom stigla su u bazu Ohakea, gde od 8. do 10. septembra učestvuju u zajedničkim vežbama sa novozelandskom vojskom i vazduhoplovstvom. Ovo je ujedno i prva poseta australijskih F-35A Novom Zelandu.

Tokom vežbe australijski avioni uvežbavaju napade u vojnom području Waiouru, uz koordinaciju timova novozelandske vojske na zemlji. Predviđene su i vežbe presretanja sa avionima P-8A Poseidon novozelandskog ratnog vazduhoplovstva.

Poseban deo vežbe predstavlja uspostavljanje isturene tačke za naoružavanje i dopunu goriva (FARP), što je australijsko ratno vazduhoplovstvo prvi put uradilo van svoje teritorije. Time se proverava sposobnost podrške borbenim avionima i njihovog operativnog angažovanja izvan matične baze.

Načelnik novozelandskog ratnog vazduhoplovstva Darryn Webb rekao je da se saradnja dve zemlje pomera dalje od tradicionalne "interoperabilnosti", odnosno sposobnosti njihovih oružanih snaga da komuniciraju i deluju zajedno, ka sve većoj integraciji.

Veb je, govoreći o nekoliko zajedničkih vojnih vežbi koje su dve zemlje održale ove godine, naveo da su Australija i Novi Zeland već izradili određene dokumente o tome kako bi njihove vojske mogle još bliže da sarađuju.

Prema njegovim rečima, takva saradnja mogla bi da pomogne i u rešavanju problema nedostatka osoblja tokom vojnih raspoređivanja.

Portparol australijskog Ministarstva odbrane naveo je da bi korišćenje aviona P-8A Poseidon sa zajedničkim sistemima misije i komunikacionim mrežama omogućilo vazduhoplovnim snagama dve zemlje da brzo integrišu vazduhoplovne posade i ekipe za održavanje.

Darryn Webb je ocenio da zajedničke vežbe predstavljaju važan korak u jačanju operativne spremnosti i razvoju zajedničkih borbenih sposobnosti Australije i Novog Zelanda.

Australijski F-35A trebalo bi da se 10. septembra vrate u Australiju, nakon završetka planiranih aktivnosti.