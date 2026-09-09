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Plažni bar na Halkidikiju pretvorio se u ring kada su se mladići posvađali i počeli da se udaraju pesnicama i šutiraju pred zaprepašćenim očima gostiju. Ovom incidentu prethodio je napad na Nemca (27), za koji su osumnjičena dvojica Grka starosti 25 i 21 godinu.

Letovanje koje se pretvorilo u košmar

Nemac (27) stigao je avionom u Grčku početkom jula i boravio je u Metamorfoziju na Halkidikiju, gde je letovao sa porodicom.

Dana 5. avgusta, posle 9 sati uveče, otišao je u plažni bar sa prijateljima koji su, kako je opisao, otišli pola sata posle ponoći. On je ostao u baru još oko sat vremena, a neposredno pre polaska video je svoju dvadesetjednogodišnju prijateljicu, koju je upoznao prošle godine na Halkidikiju i sa kojom je bio prijatelj na društvenim mrežama. Ona je u baru bila sa drugaricama, pa je seo sa njom da popričaju i razmene novosti.

Muzika u baru je, kako je naveo, bila veoma glasna, pa se nagnuo blizu njenog uha da bi je čuo i razgovarao sa njom.

Prve pretnje i pokušaj bega

Nakon nekog vremena, dok je razgovarao sa prijateljicom, primetio je nepoznatog muškarca koji ga je uporno gledao i nešto mu govorio, ali on nije razumeo jezik ni šta mu ovaj govori. Uprkos tome, Nemac je iz stava tela nepoznatog muškarca shvatio da mu preti i pokušao je da ode.

Snimci brutalnog napada i svedočenje žrtve

Na prvom snimku koji je objavio protothema.gr prikazana je tipična atmosfera iz letnjeg bara gde ljudi opušteno šetaju. A onda dolazi do preokreta: gosti iznenada postaju očevici nasilnog incidenta u kojem jedan mladić trči, dok druga dvojica uspevaju da ga udare i obore na zemlju. Nemac (27) je u svom iskazu slikovito opisao napad koji je pretrpeo.

"Tada su me taj muškarac i još jedan nepoznati čovek pojurili, stigli me i počeli da me udaraju. Jedan me je pesnicom udario u lice, zbog čega sam pao potrbuške na zemlju. Odmah zatim osetio sam udarac u glavu i nakon toga izgubio svest", naveo je dvadesetsedmogodišnjak.

Kada se donekle osvestio od udaraca, video je da na desnoj noga ima posekotinu iz koje teče krv.

Opšti haos u baru i intervencija vlasnika

Nakon napada dvojice mladića na Nemca, plažni bar se doslovno pretvara u ring. Kao što se jasno vidi na drugom snimku koji je objavio protothema.gr, neki ljudi žure da pomognu Nemcu, dok drugi pokušavaju da smire strasti među mladićima koji se, kako izgleda, međusobno tuku. Jedan od njih čak podiže i stolicu kako bi udario druge prisutne.

U međuvremenu, nakon što mu je neko previo nogu i pošto se donekle oporavio, prestrašeni Nemac beži sa lica mesta. Kako je izjavio, požurio je u lokal svog prijatelja kako bi našao utočište, dodajući da je vlasnik plažnog bara bio taj koji je odbio dvojicu napadača koji su pali preko njega i tukli ga.

Napominje se da je u vezi sa ovim slučajem naložena prethodna istraga, a dve osobe koje su identifikovane zbog učešća u incidentu pozvane su da daju izjave.

Tvrde da je Nemac prvi napao: Odbrana osumnjičenih

Advokatica Antula Anasoglu, koja zastupa dvadesetjednogodišnjaka optuženog da je jedan od dvojice napadača, tvrdi da je dvadesetsedmogodišnji Nemac taj koji je bez ikakvog razloga napao prijatelja njenog klijenta i teško ga povredio.

"Opušten večernji izlazak na piće sa prijateljima pretvorio se, nažalost, u košmarnu noć i tuču za koju moj klijent ne snosi nikakvu odgovornost. Te večeri sedeo je sa svojim prijateljima kako bi se opustili i uživali u piću tokom letnje večeri.

Navodni oštećeni je bez razloga napao prijatelja mog klijenta i teško ga povredio. Uzrok svađe bila je ljubavna ljubomora. Ne bi prestao da ga udara da moj klijent nije intervenisao zajedno sa drugim prijateljem.