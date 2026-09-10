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Premijer Singapura Lorens Vong uskoro bi trebalo da dobije još veću platu, iako već sada važi za najplaćenijeg šefa vlade na svetu. Vlada Singapura najavila je prvo povećanje zarada visokih političkih zvaničnika u poslednjih 15 godina, prenosi AP.

Prema najavljenim izmenama, osnovna plata ministara u gradu-državi biće povećana sa sadašnjih 1,1 milion singapurskih dolara, odnosno oko 748.000 evra, na do 1,8 miliona singapurskih dolara, što je približno 1,22 miliona evra.

Još veće povećanje očekuje premijera. Vongova plata biće povećana sa 2,2 miliona na čak 3,6 miliona singapurskih dolara godišnje, odnosno oko 2,47 miliona evra.

Vong je ocenio da za povećanje zarada postoji opravdanje, jer bi politika mogla da postane neprivlačna za vrhunske stručnjake ukoliko plate političkih funkcionera ne budu pratile primanja u privatnom sektoru.

- Dobro upravljanje nije bilo podrazumevano u Singapuru. Ono je svesno građeno tokom mnogih godina - rekao je Vong, dodajući da nova struktura plata vladi daje "bolju šansu da ubedi sposobne Singapurce da se uključe i da okupi najbolji mogući tim za Singapur".

Plate visokih političkih zvaničnika u Singapuru određuju se na osnovu srednjeg godišnjeg prihoda 1.000 ljudi sa najvećim primanjima u zemlji, nakon čega se obračunava umanjenje od 40 odsto kako bi se uzeo u obzir poseban karakter političke funkcije.

Prema obrazloženju vlade, zarade ministara poslednjih godina zaostajale su za primanjima u privatnom sektoru.

Povećanje će biti sprovedeno u fazama. Opšte povećanje od devet odsto za ministre planirano je za 15. oktobar, dok će dalja povećanja biti povezana sa učinkom i odgovornostima.

Prema podacima platforme PoliticalSalaries.com, Vong već sada ima najveću platu među šefovima vlada u svetu.

Za poređenje, britanski premijer Endi Bernam prima oko 174.000 funti godišnje, odnosno približno 197.000 evra, dok plata američkog predsednika Donalda Trampa iznosi 400.000 dolara, što je oko 343.000 evra. Nemački kancelar Fridrih Merc nalazi se na šestom mestu globalne rang-liste sa osnovnom platom od oko 321.000 evra godišnje.