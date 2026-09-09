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Spasioci u Indoneziji tragaju za osam novinara koji su nestali u pokušaju da izveštavaju o erupciji vulkana Anak Krakatau, saopštili su danas zvaničnici.

Gliser sa pet fotoreportera, dva člana posade i vodičem izgubio je vezu nakon polaska iz Karite, primorskog grada u provinciji Banten, ka vulkanskom ostrvu u moreuzu Sunda, između ostrva Java i Sumatra, izjavio je šef lokalne Službe za potragu i spasavanje Al Amrad.

Brod je, prema njegovim rečima, poslednju poruku poslao u ponedeljak u 18.13 časova, a u njoj je navedeno da je grupa stigla u vode oko Anak Krakataua i od tada se nisu javljali.

Pet indonežanskih novinara radilo je za državnu novinsku agenciju Antara, tursku Anadoliju i nekoliko domaćih i stranih medijskih kuća.

Njihova poslednja poznata lokacija bila je na oko 18,5 kilometara od obale.

Spasioci, koji su na terenu od utorka, "još uvek ne uspevaju da uspostave kontakt sa grupom niti da utvrde gde se ona nalazi", dodao je Amrad.

1/5 Vidi galeriju Erupcija vulkana Anak Krakatau u Indoneziji Foto: INDONESIAN GEOLOGICAL AGENCY / H/INDONESIAN GEOLOGICAL AGENCY, Badan Geologi

Početna erupcija vulkana Anak Krakatau okončana je u nedelju, ali je vulkan nastavio da eruptira s prekidima, uz eksplozije koje iz kratera izbacuju lavu, pepeo i užareni vulkanski materijal.

Zbog erupcije do zatvoreni aerodromi i poremećeno je oko 2.960 letova.

Vlada je ovlastila škole u ​​područjima pogođenim vulkanskim pepelom da privremeno pređu na onlajn nastavu kako bi se smanjila izloženost učenika pepelu.