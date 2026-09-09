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U opštinskom vrtiću na istoku Tajlanda danas je došlo do pucnjave u kojoj je ubijena učiteljica, dok je 44 dece i još nekoliko zaposlenih bezbedno evakuisano iz objekta. Prema navodima vlasti i lokalnih medija, za napad je osumnjičen suprug ubijene žene, koji je policajac.

Pucnjava se dogodila oko 11 sati u opštinskom vrtiću Nong Pla Lai, u provinciji Čonburi, oko 150 kilometara jugoistočno od Bangkoka. Prema informacijama koje je objavio The Nation, pucnjava se dogodila u hodniku u prizemlju dok je nastava bila u toku.

Sva 44 deteta izvučena su iz vrtića bez povreda, zajedno sa tri druge učiteljice i još tri člana osoblja. Deca su nakon incidenta prebačena na bezbedno, a prema navodima lokalnih zvaničnika, nijedno dete nije direktno videlo pucnjavu.

Prema izveštajima CNA i Bangkok Posta, osumnjičeni je policajac koji je nakon pucnjave otišao u svoj dom. Policija je opkolila kuću i pokušavala da ga ubedi da se preda. Motiv napada za sada nije poznat.

Lokalni zvaničnici navode da je osumnjičeni pre pucnjave razgovarao sa suprugom u vrtiću, a potom pucao na nju. Sajan Klomaon, predsednik lokalnog saveta Nong Pla Lai, rekao je za AFP da se incident dogodio izvan učionice i da nijedno dete nije bilo direktni svedok napada.

Guverner Čonburija Naris Niramajvong naredio je da vrtić bude zatvoren, dok će stručnjaci za mentalno zdravlje biti dostupni deci i zaposlenima kako bi im pružili psihološku podršku nakon traumatičnog događaja.

Pucnjava je ponovo otvorila pitanje bezbednosti u školama i kontrole oružja na Tajlandu. Zemlja ima jednu od najviših stopa posedovanja vatrenog oružja u Aziji, a poslednjih godina zabeleženo je više teških oružanih napada. Vlasti su nakon nekoliko nedavnih incidenata najavile preispitivanje propisa o oružju.