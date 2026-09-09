INTERVJU ČOVEKA KOJI JE "ZABIO NOŽ U LEĐA" MERCU! Miler prvi put otvoreno o prozivkama nemačkog kancelara i debaklu CDU od AfD: Ljudima je dosta! (FOTO/VIDEO)
- Sep Miler je u intervjuu odbacio Mercove optužbe da je 'zabio nož u leđa' CDU i poručio da stranka mora da se drži sopstvenih principa.
- On je rekao da je loš rezultat u Saksoniji-Anhalt posledica pada kredibiliteta CDU i neispunjenih obećanja biračima.
- Miler je kritikovao i izbor Svena Šulcea za šefa poslaničke grupe u pokrajini, ocenivši ga kao katastrofalan signal.
Sep Miler (37), zamenik šefa poslaničke grupe nemačke vladajuće Hrišćanskodemokratske unije (CDU) i sestrinske Hrišćanskosocijalne unije (CSU) u Bundestagu, dao je intervju za ZDF nakon što ga je kancelar Fridrih Merc (71) optužio da je "zabio nož u leđa" stranci u Saksoniji-Anhalt, indirektno optuživši skoro duplo mlađeg kolegu za debakl na pokrajinskim izborima u nedelju.
U emisiji Markusa Lanca, poznatog voditelja tok-šou programa, Miler je izjavio da se CDU nalazi u krizi kredibiliteta i pozvao na poštovanje stranačkih principa, bez razmišljanja o tome kako su demohrišćani mogli da prođu u njegovoj rodnoj Saksoniji-Anhalt daje nešto bilo drugačije.
- Šta je moglo da bude, šta bi bilo, šta bi se desilo. To je katastrofa. Nema smisla to ulepšavati - kazao je Miler o istorijski lošem učinku CDU na tim izborima na kojima je ubedljivo pobedila Alternativa za Nemačku (AfD), ali bez dovoljno poslanika koji bi ultradesnici omogućili uzmu vlast na pokrajinskom nivou prvi put od kraja Drugog svetskog rata.
Miler je rekao da je "katastrofalni" rezultat glasanja posledica činjenice da ljudi više ne veruju CDU jer se ta stranka više ne pridržava sopstvenih principa.
"Obećamo, a ne ispunimo"
On je ocenio da je to dovelo do potpunog gubitka poverenja birača.
- Ljudima je dosta stvari koje obećamo, a ne ispunimo - poručio je Miler.
On je kazao da je CDU izgubio kredibilitet, između ostalog, zbog činjenice da stranka stalno govori o problemu vezanom za državne troškove umesto o problemu prihoda, a onda se, suprotno tome, ubrzo nakon saveznih izbora država dodatno zaduži u velikoj meri.
Miler je rekao da, iako se ovo može opravdati iz objektivnih razloga, to šteti poverenju koje stranka ima kod birača.
Zamenik šefa poslaničke grupe CDU je optužen da je oslabio izborne šanse stranačkog kolege Svena Šulcea, dosadašnjeg premijera Saksonije-Anhalt koji je bio na čelu liste, javnim izjavama datim samo nekoliko dana pre glasanja u toj pokrajini na istoku Nemačke.
Neposredno pre izbora Miler je poručio da, ako AfD ostvari dobar rezultat, mandat za sastavljanje vlade treba da dobije ta ultradesničarska partija, kategorično isključivši mogućnost bilo kakve koalicije sa strankom Levica.
Šta je rekao Merc?
Merc je na ovo reagovao oštrim kritikama.
Nemački kancelar se u ponedeljak, dan nakon izbora, obratio na konferenciji za medije i kazao, ne pominjući Milera po imenu, da niko u stranci ne razume zašto bi zamenik šefa poslaničke grupe "zabio nož u leđa svom vodećem kandidatu" samo nekoliko dana pre izbora.
Miler je u emisiji ZDF na ovo odgovorio da prihvata kritike koje mu je uputio Merc.
- Ali mi u našoj stranci se držimo principa. To piše u rezoluciji stranačkog kongresa: nema saradnje sa levičarima, nema saradnje sa desničarima. Kredibilitet počinje tamo gde počinje poštovanje principa - poručio je Miler.
Samo dva dana nakon teškog poraza demohrišćana u toj pokrajini, odlazeći premijer Sven Šulce je izabran je za šefa novouspostavljene poslaničke grupe CDU u lokalnom parlamentu.
On je pobedio tesnom većinom od osam prema sedam glasova među novoizabranim poslanicima CDU .
Miler je na pitanje o ovom izboru odgovorio nakon duže pauze.
– Bio sam malo iznenađen. U ponedeljak smo na saveznom izvršnom odboru stranke rekli: "Otvaramo put za novi početak". Iznenađuje me što se ovaj novi početak sada završava novim šefom poslaničke grupe koji je takođe (odlazeći) pokrajinski premijer i predsednik stranke (u Saksoniji-Anhalt) - rekao je Miler.
Miler želi na čelo CDU u Saksoniji-Anhalt
Sam Miler je u ponedeljak objavio kandidaturu za novog predsednika CDU u pokrajini iz koje potiče.
- Po mom mišljenju, ovo (Šulceov izbor) šalje katastrofalan signal u pogledu kredibiliteta. Šalje katastrofalan signal kada veče pre toga kažete da otvarate put za novi početak. Ne bih to uradio u ovom trenutku, posebno ne nakon što sam samo dan ranije rekao: Otvaram put za novi početak. Ali, mi kao stranka stojimo zajedno - kazao je Miler i podsetio da su Merc i Armin Lašet, njegov tadašnji rival za predsednika CDU na saveznom nivou, takođe bili u istoj poslaničkoj grupi.
Miler je regaovao i na izjave Ulriha Zigmunda, kandidata AfD za premijera Saksonije-Anhalt, da su razgovori sa političarima iz CDU u toj pokrajini o mogućoj saradnji već u toku.
- Lično, mislim da je to gomila gluposti od gospodina Zigmunda. On je prestravljen jer svako ko želi da upravlja pokrajinom koja ima 2,2 miliona ljudi, a ne može ni da okupi 50 ljudi iza sebe u pokrajinskom parlamentu od 100 ljudi, stvara dimnu zavesu jer njegove fantazije sada moraju da postanu zakon. Gospodin Zigmund je prestravljen - zaključio je Miler.
(Kurir.rs/Nemanja Vlačo)