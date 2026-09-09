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Dve osobe su teško povređene u sredu nakon što je eksplozija potresla hidroelektranu na jugu Švajcarske, javila je lokalna televizija RSI, pozivajući se na policiju.

Eksplozija je izazvala urušavanje dela zgrade, a spasilačke akcije su u toku, navodi se.

Uzrok eksplozije za sada nije jasan.

(Kurir.rs/Rojters/Foto:Ilustracija)

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