Uzrok eksplozije za sada nije jasan
Planeta
EKSPLOZIJA U HIDROELEKTRANI U ŠVAJCARSKOJ! Dve osobe teško povređene, u toku spasilačka akcija
- Eksplozija je potresla hidroelektranu na jugu Švajcarske
- Deo zgrade se urušio, dok su spasilačke akcije i dalje u toku
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Dve osobe su teško povređene u sredu nakon što je eksplozija potresla hidroelektranu na jugu Švajcarske, javila je lokalna televizija RSI, pozivajući se na policiju.
Eksplozija je izazvala urušavanje dela zgrade, a spasilačke akcije su u toku, navodi se.
Uzrok eksplozije za sada nije jasan.
(Kurir.rs/Rojters/Foto:Ilustracija)
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