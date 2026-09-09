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Naučnici su razrešili misteriju koja stoji iza smrti egipatske mumije koja izgleda kao da vrišti već 3.000 godina.

Žensko telo, otkriveno u Tebi 1935. godine, predstavljalo je pravu zagonetku za arheologe. Njena usta su otvorena, lice deluje izobličeno, a glava je blago nagnuta u stranu - što znači da joj je lice trajno ostalo zgrčeno u krik.

Prvobitno se pretpostavljalo da je loše mumificirana, ali otkriće raskošnog sahranjivačkog materijala na licu mesta ukazuje na suprotno. Poznata samo kao "žena koja vrišti", sahranjena je pored članova porodice Senmuta, kraljevskog arhitekte i bliskog saradnika Hatšepsut, kraljice 18. dinastije koja je postala faraon.

Luksuzni pokop i uvozni materijali

Njen pokop je očigledno bio luksuzan, sa dokazima da su u procesu balzamovanja korišćeni skupi uvozni materijali. Telo, laneni povoji i raskošna perika bili su premazani uvezenim smolama, uključujući tamjan i kleku.

Njena perika nije bila napravljena od ljudske kose. Umesto toga, pažljivo je izrađena od vlakana urmine palme, obojena crvenkastom kanom i prekrivena kristalnim prahom koji sadrži kvarc, magnetit i albit.

1/3 Vidi galeriju "Žena koja vrišti", mumija iz Tebe, Egipat Foto: Sahar N. Saleem/S Samia El-Merghani/Frontiers in Medicine

Savremene tehnike otkrivaju istinu

Svi dokazi ukazuju na to da je pažljivo balzamovana, a ne da je bila žrtva traljavo urađenog posla. Telo su 2024. godine pregledale Sahar Salim, radiolog za mumije sa Univerziteta u Kairu, i Samija El-Mergani iz egipatskog Ministarstva turizma i antikviteta.

Istraživači su koristili nedestruktivne tehnike, uključujući rendgenske zrake i CT skeniranje, kao i skenirajuću elektronsku mikroskopiju, Infracrvenu spektroskopiju sa Furijeovom transformacijom i rendgensku difrakciju.

Pregledi su pružili detaljnu sliku fizičkog stanja ove žene. Bila je visoka oko 1,5 m i procenjuje se da je umrla u dobi od oko 48 godina.

Smrt u samrtnoj agoniji

Istraživači veruju da je neobičan izraz lica ove žene mogao biti uzrokovan pojavom poznatom kao kadaverični spazam.

Za razliku od mrtvačke ukočenosti (rigor mortis), koja utiče na telo uopšteno, veruje se da kadaverični spazam zahvata određene mišiće i da se može javiti u samom trenutku smrti.

Ovaj fenomen je i dalje nedovoljno razjašnjen. Istraživači su naveli da bi izraz lica ove žene mogao da ukazuje na to da je doživela jak bol ili paniku neposredno pre smrti.

"Vrišteći izraz lica mumije u ovoj studiji mogao bi se protumačiti kao kadaverični spazam, što implicira da je žena umrla vrišteći od agonije ili bola", naveli su u studiji objavljenoj u časopisu "Frontiers in Medicine".

Dodali su i da su "balzameri verovatno mumificirali zgrčeno telo žene... pre nego što se raspalo ili opustilo, čime je sačuvan položaj njenih otvorene usta u trenutku smrti. Takođe je moguće da su zgrčeni mišići sprečili balzamere da joj zatvore usta".

Zagonetka društvenog statusa i unutrašnjih organa

Uzrok smrti ostaje nepoznat. Na njenim zubima i zglobovima bila je vidljiva istrošenost, što ukazuje na fizičke efekte starenja. Ruke su joj bile postavljene uz telo, sa šakama koje su se jedva dodirivale u krilu.

Ovo ukazuje na to da, uprkos svom visokom društvenom položaju, verovatno nije bila član kraljevske porodice. Kraljevske mumije su uglavnom prikazivane sa rukama ukrštenim na grudima.

Još jedno neodgovoreno pitanje tiče se toga zašto su njeni unutrašnji organi ostali unutar tela. Do ovog perioda, egipatski balzameri su razvili tehnike koje su omogućavale da se organi osuše i vrate u telo, što znači da su se kanopske posude ponekad koristile samo simbolično.

Međutim, istraživači nisu pronašli vidljiv rez kroz koji su organi mogli biti uklonjeni.

Šta je uzrokovalo iznenadni kraj?

Iznenadni i bolni medicinski događaj, poput srčanog ili moždanog udara, predstavlja jednu od mogućnosti. Pucanje aneurizme takođe je moglo da izazove jak bol, dok je druga teorija da je žena mogla da pretrpi ujad zmije otrovnice. Tokom fizičkog pregleda nisu identifikovani tragovi ujeda.

Istraživači naglašavaju da dokazi ne mogu sa sigurnošću utvrditi koja je od ovih mogućnosti, ako ijedna, odgovorna za njenu smrt.

Zamrznuta u vremenu

Ono što je jasnije jeste da izraz lica verovatno nije bio rezultat nemarnog balzamovanja. Umesto toga, balzameri su možda radili dovoljno brzo da sačuvaju položaj ženskih mišića pre nego što se njeno telo opustilo.