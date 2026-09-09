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Jaka oluja pogodila je danas delove Slovenije i severne Italije, a promena vremena je već stigla i do Hrvatske.

U Sloveniji su zabeleženi udari vetra brzine veće od 100 km/h, dok su u Italiji jaki pljuskovi, vetar i grad obarali drveće i izazivali poplave. Obilna kiša je pala u Rijeci, jaki vetrovi duvaju u zapadnom delu Zagreba, a na snazi su meteorološka upozorenja. Najizraženija oluja očekuje se na severnom Jadranu.

Ovo je jaka promena vremena povezana sa hladnim frontom koji se širi sa zapada preko severne Italije i Alpa prema Sloveniji, Hrvatskoj i ostatku zapadnog Balkana. Sudar hladnijeg vazduha sa veoma toplim i vlažnim vazduhom iznad Sredozemnog mora stvara uslove za jake grmljavinske sisteme, jake kiše, grad i olujne udare vetra.

Udari vetra od 103 km/h u Sloveniji

Oluja je prvo pogodila Sloveniju na zapadu zemlje, nakon čega su se oluje tokom jutra pomerile u unutrašnjost. Oko podneva su stigle do Ljubljane, gde su delovi grada ostali bez struje.

Najjači vetar duž slovenačke obale imao je udare od oko 50 km/h, dok je meteorološka stanica Kanin u visoravni izmerila udare čak 103 km/h. Narandžasto upozorenje izdato je za Primorsku, a slovenačka agencija za zaštitu životne sredine Arso ga je potom proširila na veći deo zemlje zbog očekivanih obilnih kiša.

Za jugozapad Slovenije za večernje sate najavljen je novi olujni sistem, koji bi mogao biti jači od prethodnih. Kiša bi mogla predstavljati još veći problem u četvrtak, kada bi lokalno od slovenačke Istre do centralne Slovenije za kratko vreme moglo pasti oko 100 litara kiše po kvadratnom metru, a na nekim mestima i više.

Oluja pogodila severnu Italiju

Jaka oluja pogodila je i severnu Italiju. Narandžasto upozorenje izdato je u Lombardiji, a posebno je pogođena oblast Breše, gde su vatrogasci imali oko 50 intervencija zbog posledica jakih vetrova i kiše. Drveće je palo, a neke zgrade su poplavljene, dok je Val Kamoniku tokom noći pogodio grad.

U Milanu su oko 5:30 počele grmljavine, praćene vetrom i munjama, pa su gradske vlasti odlučile da zatvore parkove. Vatrogasci su intervenisali i u Komu zbog drveća koje su oborili jaki udari vetra.

Atlantski poremećaj donosi i značajan pad temperature. Narandžasto upozorenje izdato je za delove Lombardije, Veneta i Emilije-Romanje, dok je žuto upozorenje na snazi i u Furlaniji-Julijskoj krajini, zajedno sa Slovenijom. Očekuju se jaki pljuskovi, grad i jaki udari vetra.

Obilna kiša u Rijeci, jak vetar u Zagrebu

Promena vremena pogodila je i Hrvatsku, posebno područje Rijeke, gde je padala obilna kiša. Jak vetar duva u Zagrebu.

Najizraženiji deo se očekuje na severnom Jadranu i u zapadnim regionima.