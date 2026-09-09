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Imenovanje Ane Ponomarjove za novu ambasadorku Rusije u Češkoj ukazuje na nastojanja Kremlja da obnovi izgubljene veze i ponovo aktivira svoje mreže agenata u toj članici Evropske unije.

To je u izjavi za Ukrinform rekao Pavel Havliček, istraživač praškog Udruženja za međunarodne poslove.

Prema njegovim rečima, Ponomarjova je nakon preuzimanja diplomatske misije već počela da radi na obnavljanju veza koje su značajno oslabljene posle ranijih diplomatskih skandala i smanjenja broja zaposlenih u ruskom diplomatskom predstavništvu.

1/15 Vidi galeriju Češka izbori Andrej Babiš Foto: Petr David Josek/AP, MARTIN DIVISEK/EPA

"Pokušaj obnove starih kontakata i mreža"

"Dolaskom nove ambasadorke vidimo jasan pokušaj obnavljanja starih kontakata i mreža. Češke obaveštajne službe i Ministarstvo spoljnih poslova moraju da budu izuzetno oprezni. Trenutno ne vidimo aktivne kontakte na najvišem nivou vlasti, ali bi ova normalizacija mogla da se razvija preko desničarskih i radikalnih krugova", rekao je Havliček.

On je dodao da takozvani "Ruski dom" u Pragu i dalje radi i ocenio da će Kremlj pokušati da ga iskoristi kao platformu za promovisanje svojih interesa i širenje štetnih narativa pod okriljem kulture.

Kako je ranije objavljeno, Ana Ponomarjova imenovana je za novu ambasadorku Rusije u Češkoj u decembru 2025. godine.

Prethodno je od 2012. do 2016. godine radila u ruskom diplomatskom predstavništvu u Pragu, a kasnije je bila zamenica direktora Trećeg evropskog odeljenja Ministarstva spoljnih poslova Rusije.