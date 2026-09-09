VOZ SA 120 PUTNIKA UDARIO U DOSTAVNI KAMION I ISPAO IZ ŠINA! Teška nesreća u Poljskoj, povređeno najmanje 20 ljudi, vagoni se isprevrtali (VIDEO)
- Najmanje 20 ljudi je povređeno, a nekoliko vagona se prevrnulo; u spasavanju su učestvovala i dva medicinska helikoptera.
Najmanje 20 putnika povređeno je u Poljskoj kada je putnički voz na pružnom prelazu udario u dostavni kamion i ispao iz šina.
Dramatični prizori s mesta nesreće prikazuju prevrnute vagone i spasioce koji zbrinjavaju povređene dok su vatrogasci morali da intervenišu kako bi vozača kamiona izvukli iz smrskane kabine.
Teške povrede zadobile su četiri osobe. Nesreća se dogodila oko 11.20 časova u blizini Pšisuhe, oko 100 kilometara jugoistočno od Varšave, dok je voz sa šest vagona i oko 120 putnika saobraćao na liniji Lublin–Ščećin. Iz vatrogasne službe su potvrdili da se lokomotiva prevrnula na suprotni kolosek, kao i da je nekoliko vagona završilo na boku.
U spasavanju su učestvovala dva medicinska helikoptera koja su prevezla najteže povređene do bolnice, a železnički saobraćaj na ovoj deonici je potpuno obustavljen dok istraga utvrđuje tačne uzroke udesa.
Druga železnička nesreća u 5 dana
Ovo je ujedno druga teška udesna situacija na poljskim prugama u samo pet dana.
Prethodno je 3. septembra oko 12.30 časova u Gdanjsku putnički voz sa 300 putnika naleteo na kamion zaglavljen između spuštenih rampi, nakon što je vozač ignorisao svetlosnu signalizaciju i bezuspešno pokušavao da pomeri vozilo s koloseka.
Sličan incident dogodio se i u junu, kada su u sudaru dva putnička voza sa ukupno 200 putnika iskliznuli vagoni, pri čemu su tri osobe povređene.
(Kurir.rs/Sun)