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Najmanje 20 putnika povređeno je u Poljskoj kada je putnički voz na pružnom prelazu udario u dostavni kamion i ispao iz šina.

Dramatični prizori s mesta nesreće prikazuju prevrnute vagone i spasioce koji zbrinjavaju povređene dok su vatrogasci morali da intervenišu kako bi vozača kamiona izvukli iz smrskane kabine.

Teške povrede zadobile su četiri osobe. Nesreća se dogodila oko 11.20 časova u blizini Pšisuhe, oko 100 kilometara jugoistočno od Varšave, dok je voz sa šest vagona i oko 120 putnika saobraćao na liniji Lublin–Ščećin. Iz vatrogasne službe su potvrdili da se lokomotiva prevrnula na suprotni kolosek, kao i da je nekoliko vagona završilo na boku.

U spasavanju su učestvovala dva medicinska helikoptera koja su prevezla najteže povređene do bolnice, a železnički saobraćaj na ovoj deonici je potpuno obustavljen dok istraga utvrđuje tačne uzroke udesa.

Druga železnička nesreća u 5 dana

Ovo je ujedno druga teška udesna situacija na poljskim prugama u samo pet dana.

Prethodno je 3. septembra oko 12.30 časova u Gdanjsku putnički voz sa 300 putnika naleteo na kamion zaglavljen između spuštenih rampi, nakon što je vozač ignorisao svetlosnu signalizaciju i bezuspešno pokušavao da pomeri vozilo s koloseka.

Sličan incident dogodio se i u junu, kada su u sudaru dva putnička voza sa ukupno 200 putnika iskliznuli vagoni, pri čemu su tri osobe povređene.