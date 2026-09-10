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Ukrajinske specijalne snage uništile su retko rusko oklopno vozilo "Tajfun" modularnog tipa, vredno oko 2 miliona dolara, duboko iza ruskih linija, saopštio je 9. septembra ukrajinski Centar za specijalne namene "Omega". Operaciju su izveli borci 3. odvojenog odreda ovog centra, koji su koristili FPV dron za udar na vozilo, navodi "Omega" uz objavljeni snimak napada.

Snimak operacije prikazuje dron kako gađa rusko oklopno vozilo dok se kretalo putem. "Tajfun" je u prvim trenucima nastavio kretanje nakon udara, ali se kasnije zaustavio i u velikoj meri izgoreo.

"Tajfun" je moderno rusko modularno oklopno vozilo projektovano za zaštićeni transport ljudstva i opreme. K-4386 „Tajfun-VDV” je oklopno vozilo konfiguracije 4×4 zasnovano na šasiji KamAZ-4386.

Sistemom se upravlja daljinski iz unutrašnjosti vozila preko konzole operatera koja je povezana sa balističkim računarom i nišanskim interfejsom. Njegova oprema u vozilu prenosi video-snimak u realnom vremenu, omogućava korekciju paljbe i obezbeđuje dijagnostiku podsistema borbenog modula.

"Tajfun-VDV" je i dalje relativno redak u ruskoj službi, posebno u konfiguracijama koje nose teže naoružanje poput topa kalibra 30 mm.

Ukrajinske jedinice dronova i ranije su uništavale druga ruska oklopna vozila različitih tipova tokom operacija duž linije fronta.

Ukrajina je takođe izbacila iz upotrebe dva ruska strateška bombardera Tu-95 u odvojenim napadima dronom dugog dometa na avio-bazu Engels-2 u Saratovskoj oblasti u Rusiji u razmaku od šest nedelja. Za razliku od oklopnih vozila, ovi strateški bombarderi sovjetske proizvodnje se više ne proizvode, što Rusiji znatno otežava nadoknadu gubitaka ili oštećenja.